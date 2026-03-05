Hlavní témata
Tento článok je PR správa spoločnosti Oral-B.
dnes 5. března 2026 v 12:00
Čas čtení 1:47
Sponzorovaný obsah

Polovica Slovákov nikdy nebola na dentálnej hygiene. Toto sa môže stať s tvojím chrupom, ak podceníš prevenciu

Polovica Slovákov nikdy nebola na dentálnej hygiene. Toto sa môže stať s tvojím chrupom, ak podceníš prevenciu
Zdroj: Unsplash/Diana Polekhina
Zubný povlak je častokrát neviditeľný.

Riešime skincare, vlasy, fitko a to, ako vyzeráme na fotkách. Úsmev je prvá vec, ktorú si na tebe ľudia všimnú – na rande, pri pracovnom pohovore či na Instagrame. Napriek tomu až polovica Slovákov nikdy nebola na dentálnej hygiene1 a pravidelne ju absolvuje len približne pätina populácie.

A domáca starostlivosť? Tá často nestačí. Zubný povlak totiž nevidíš. Ale je tam.

V ústach sa neustále tvorí zubný povlak – mäkký povlak baktérií, ktorý sa drží najmä v medzizubných priestoroch a pri ďasnách. Ak sa neodstraňuje dôkladne, môže viesť k zápalu ďasien, krvácaniu, zápachu z úst alebo neskôr aj k parodontitíde.

A pozor – zápal nemusí bolieť. Často sa prejaví len krvácaním pri čistení. A to veľa ľudí ignoruje.

5 vecí, ktoré sa dejú, keď prevenciu odkladáš:

  • Krvácanie ďasien začneš brať ako normu.
  • Zápach z úst nie je len po káve alebo cesnaku, ale z bakteriálneho povlaku.
  • Zápal môže prebiehať ticho a dlho bez bolesti.
  • Liečba je násobne drahšia než samotná prevencia.
  • V krajnom prípade môžeš o zuby prísť skôr, než čakáš.

Prevencia pritom nie je nič dramatické – ide o pravidelnú návštevu dentálnej hygieničky, ktorá odstráni povlak a hlavne ťa naučí, ako si zuby čistiť efektívne.

Možno je čas na upgrade: z manuálu na elektriku

Na Slovensku používa elektrickú kefku približne 20 % populácie. V Nemecku, ktoré je európskym lídrom v oblasti ústnej hygieny, si zuby elektrickou kefkou čistí takmer každý druhý dospelý. Rozdiel? Návyk a edukácia.

Elektrické kefky iO od Oral-B dokážu vďaka pohybu hlavice a senzorom tlaku vyčistiť zuby dôkladnejšie a šetrnejšie než bežná manuálna kefka. Neznamená to, že manuál je „zle“. Ale technológia môže čistenie výrazne zefektívniť – najmä ak ti správnu techniku ukáže odborník.

A práve to je kľúčové. Nestačí si kefku kúpiť. Dôležité je vedieť, ako ju používať. Ideálne pod vedením dentálnej hygieničky, ktorá prispôsobí techniku tvojmu chrupu.

Prvý krok môže byť jednoduchší, než si myslíš

Na nízku návštevnosť profesionálnej dentálnej hygieny reaguje iniciatíva Mesiac zdravého úsmevu, ktorú v spolupráci s Asociáciou dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike spúšťa značka Oral-B. Projekt prebehne v marci 2026 a jeho cieľom je motivovať najmä nových pacientov k absolvovaniu prvej vstupnej dentálnej hygieny.

Prvých 1 500 pacientov, ktorí absolvujú vyšetrenie u zapojených členov ADHS a splnia podmienky iniciatívy, získa 20 € späť na svoj bankový účet. Súčasťou návštevy je aj edukácia o správnej technike čistenia a možnosť zoznámiť sa s modernými technológiami v starostlivosti o ústne zdravie – vrátane elektrických kefiek iO od Oral-B dostupných na e-shope alza.sk.

Nejde len o jednorazovú odmenu. Cieľom je zmeniť návyk. Pretože rovnako, ako sme upgradovali telefón či notebook, možno je čas upgradovať aj každodennú starostlivosť o zuby.

Oral-B
Zdroj: Oral-B

1. Kvalifikovaný odhad na základe počtu pracujúcich dentálnych hygieničiek na Slovensku, skladby pacientov DH a relatívne krátkej histórie dentálnej hygieny na Slovensku.

ZDRAVIE
