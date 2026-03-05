Hlavní témata
dnes 5. března 2026 v 9:19
Čas čtení 2:21
refresher team/refresher.cz

REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí

Ktoré pivo je najlepšie? Otázka, na ktorú sa takmer nedá odpovedať. Obľúbený gastronomický web Taste Atlas sa však pokúsil vytvoriť rebríček najlepších európskych pív a pivných štýlov.

Ľudia na portáli Taste Atlas hodnotili jednotlivé pivá turistami od jednej do piatich hviezdičiek. Čím viac hviezd, tým lepšie pivo. 

Gastrorebríčky na užívateľskej platforme Taste Atlas sú založené na hodnoteniach ľudí, pričom server rozpoznáva skutočných užívateľov a ignoruje hodnotenia botov alebo takzvaných lokálnych patriotov. Jeho cieľ je nasledujúci: „Propagovať výborné miestne potraviny, prebudiť hrdosť na tradičné jedlá a vzbudiť zvedavosť na jedlá, ktoré ste ešte neochutnali.“

6. miesto: Lambik

Tradičný belgický pivný štýl má svoje korene v Bruseli a v regióne Pajottenland. Vyrába sa zo sladiny, ktorá obsahuje minimálne 30 % pšenice a kvasí spontánne – bez pridania kultivovaných kvasiniek. Fermentáciu zabezpečujú miestne, prirodzene sa vyskytujúce divoké kvasinky a mikroorganizmy z prostredia pivovaru. Práve vďaka nim získava lambik jedinečný, často nepredvídateľný charakter.

Pre jeho divokú a premenlivú povahu sa jednotlivé várky často miešajú. Tento proces vedie k vzniku štýlu známeho ako gueuze, pri ktorom sa kombinujú mladé a staršie lambiky, aby vzniklo harmonickejšie a chuťovo vyváženejšie pivo.

Hodnotenie: 4,1 z 5

lambik
Zdroj: Wikimedia/Jon Sullivan/volně k užití

5. miesto: Tripel

Belgický tripel je dobre pitelné pivo s vyšším obsahom oxidu uhličitého a pomerne vysokým obsahom alkoholu, ktorý sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí približne 7 až 10 %. Vyznačuje sa žltozlatou farbou a výrazným aromatickým profilom, v ktorom sa spájajú korenisté, ovocné a jemne sladové tóny.

 

Tento pivný štýl má svoje korene v kláštornom pivovarníctve, kde sa prvé tripely varili ako silnejšie, slávnostné pivá. Dnes patria medzi najznámejšie a najcharakteristickejšie belgické pivné štýly.

Hodnotenie: 4,2 z 5

tripel
Zdroj: Wikimedia/FakirNL/volně k užití

4. miesto: Bavorské pivo

„Bavorsko je už po stáročia jedným z najvýznamnejších regiónov výroby piva a všetky bavorské pivá sa vyrábajú v súlade s bavorským zákonom o čistote piva z roku 1516,“ uvádza TasteAtlas. Základom sú kvalitné suroviny, ktoré pochádzajú prevažne z miestnych zdrojov. Kvalitu piva aj jeho jednotlivých zložiek navyše kontrolujú špecializované vedecké inštitúcie.

V súčasnosti sa v Bavorsku nachádza viac než 600 pivovarov, čo predstavuje takmer polovicu všetkých pivovarov v Nemecku. Bavorskí sládkovia pritom každoročne vyprodukujú viac ako 20 miliónov hektolitrov piva.

Hodnotenie: 4,2 z 5

Domů
Sdílet
Diskuse