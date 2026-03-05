Hlavní témata
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 5. března 2026 v 11:53
Sponzorovaný obsah

Obezita ako pandémia 21. storočia. Až 60 % Slovákov má nadváhu, no k lekárovi ide len každý piaty

Alarmujúce čísla zo Slovenska. Až 60 % populácie trpí nadváhou alebo obezitou, no odbornú pomoc vyhľadá len každý piaty človek.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Eli Lilly Slovakia, ktorý odborníci predstavili pri príležitosti Svetového dňa obezity. 

Na prvý pohľad ide o čísla, ktoré sa ľahko prehliadnu. No keď sa pozrieme bližšie, odhaľujú problém, ktorý sa v tichosti dotýka miliónov ľudí. Najnovší reprezentatívny prieskum agentúry Ipsos pre spoločnosť Eli Lilly Slovakia s.r.o ukazuje, že až 60 % Slovákov trpí nadváhou alebo obezitou. Ešte znepokojujúcejšie však je, že len 19 % z nich rieši svoju hmotnosť s lekárom.

Výsledky prieskumu, realizovaného vo februári 2026 na vzorke 800 respondentov vo veku od 18 do 65 rokov, predstavili odborníci pri príležitosti Svetového dňa obezity, ktorý si každoročne pripomíname 4. marca. Na tlačovej konferencii v bratislavskej Jurkovičovej teplárni zaznelo jasné posolstvo: obezita už dávno nie je len estetickým problémom. Ide o vážne chronické ochorenie s dopadom na fyzické aj psychické zdravie.

Schudnúť sa dá
Zdroj: SITA / Schudnúť sa dá

Problém, ktorý rastie spolu s nami

Podľa najnovších dát sa Slovensko ocitá v situácii, ktorú odborníci označujú za jednu z najväčších zdravotných výziev modernej spoločnosti. Takmer dve tretiny populácie patria podľa indexu BMI do pásma nadváhy alebo obezity a každý desiaty Slovák trpí obezitou II. alebo vyššieho stupňa.

 

Znepokojujúce je aj to, že mnohí ľudia svoju hmotnosť vnímajú skreslene. Približne štvrtina populácie sa považuje za štíhlejšiu, než v skutočnosti je.

Situácia sa navyše zhoršuje s vekom. Kým u mladých ľudí do 24 rokov má väčšina ešte normálnu hmotnosť, po 45. roku života sa karta obracia - normálne BMI má menej než tretina populácie.

„Obezita nie je pár kilogramov navyše. Ide o chorobu, ktorá postupne poškodzuje zdravie a skracuje život,“ upozornil na tlačovej konferencii primár MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., MPH. „Epidémia obezity sa v 21. storočí stala jednou z najväčších verejno-zdravotných hrozieb.“

Schudnúť sa dá
Zdroj: SITA / Schudnúť sa dá

Obezita nie je otázkou vôle

Napriek tomu sa v spoločnosti stále drží predstava, že ide najmä o dôsledok slabého charakteru alebo nedostatku disciplíny.

Prieskum však ukazuje zaujímavý paradox. Takmer dve tretiny Slovákov súhlasia s tým, že obezita je choroba, ktorú by mali riešiť odborníci. Zároveň si však dve pätiny populácie myslia, že ide o prejav slabej vôle a lenivosti.

 

Podľa sociológa Romana Pudmarčíka z agentúry Ipsos ide o typický príklad spoločenských stereotypov. „V spoločnosti stále pretrváva predstava, že obézni ľudia sú pomalší, menej disciplinovaní alebo majú problémy s hygienou. Takéto stereotypy prispievajú k stigmatizácii a často bránia ľuďom vyhľadať odbornú pomoc,“ vysvetľuje Pudmarčík.

Prečo ľudia problém neriešia

Možno ešte alarmujúcejšie než samotné čísla je to, ako málo ľudí sa obracia na odborníkov.

Hoci až dve tretiny Slovákov majú skúsenosť s chudnutím a viac ako polovica už niekedy držala diétu, len 19 % konzultovalo svoju hmotnosť s lekárom.

Podľa všeobecnej lekárky MUDr. Miroslavy Lörincovej za tým stojí kombinácia viacerých faktorov. „Pacienti často odkladajú návštevu lekára kvôli hanbe alebo strachu z odsúdenia. Obezita je stále stigmatizovaná a mnohí ľudia majú pocit, že ide o osobné zlyhanie,“ vysvetľuje.

Ďalším dôvodom je nedostatok informácií. Mnohí pacienti totiž veria, že jediným riešením je diéta a viac pohybu, a netušia, že obezita sa dnes lieči podobne ako iné chronické ochorenia - kombináciou medicíny, výživy, psychológie a životného štýlu.

Kolotoč diét a jo-jo efekt

Prieskum zároveň potvrdil skúsenosť, ktorú pozná veľká časť populácie - neustále pokusy schudnúť. Takmer dve tretiny ľudí priznali, že sa už v minulosti snažili redukovať hmotnosť. Problém však nastáva po skončení diéty. Skúsenosť s takzvaným jo-jo efektom má až dve tretiny ľudí, ktorí sa pokúšali schudnúť. Priemerný nárast hmotnosti po opätovnom pribratí predstavuje približne 11 kilogramov.

 

Zároveň sa ukazuje, že priberanie je v populácii veľmi časté. Takmer polovica Slovákov priznala, že v poslednom roku pribrala - v priemere o dva kilogramy.

Zdravotné riziká, ktoré často podceňujeme

Obezita pritom nie je len otázkou vzhľadu. Lekári upozorňujú, že ide o ochorenie, ktoré výrazne zvyšuje riziko mnohých ďalších diagnóz.

Najčastejšie sa spája s:

  • cukrovkou 2. typu
  • vysokým krvným tlakom
  • zvýšeným cholesterolom
  • srdcovo-cievnymi ochoreniami
  • bolesťami kĺbov

Menej známe je, že obezita súvisí aj s poruchami spánku, plodnosti či vyšším rizikom niektorých druhov rakoviny. „Dobrou správou je, že už relatívne malé zníženie hmotnosti - približne o 5 až 10 percent - prináša výrazné zdravotné benefity,“ vysvetľuje primár Tomáš. „Zlepšuje sa krvný tlak, metabolizmus aj celkové kardiovaskulárne riziko.“

Obezita ako choroba, nie stigma

Svetový deň obezity vznikol práve preto, aby upozornil na potrebu meniť spôsob, akým spoločnosť o tomto probléme hovorí. „Je dôležité vysvetľovať, že obezita je komplexné ochorenie ovplyvnené genetikou, hormónmi, prostredím aj psychikou. Nie je to len otázka vôle,“ zdôrazňuje MUDr. Lörincová.

Podľa odborníkov je preto nevyhnutné zlepšiť informovanosť verejnosti, posilniť prevenciu a motivovať ľudí, aby sa nebáli vyhľadať odbornú pomoc.

Slovensko potrebuje zmenu prístupu

Dáta z prieskumu Ipsos ukazujú, že situácia sa zatiaľ výrazne nezlepšuje. Obezita a nadváha sa týkajú väčšiny dospelej populácie a mnohí ľudia problém riešia sami - často neúspešne. Ak sa má tento trend zmeniť, bude podľa odborníkov potrebné viac než len individuálne rozhodnutia. Potrebná je kombinácia prevencie, dostupnej liečby, vzdelávania aj zmeny spoločenského pohľadu na obezitu.

 

Jedno je však isté už dnes: obezita sa stala jednou z najväčších zdravotných výziev súčasnosti. A čím skôr ju začneme riešiť ako chorobu - nie ako osobné zlyhanie - tým väčšiu šancu máme zmeniť alarmujúce štatistiky.

Na potrebu odbornej pomoci upozorňuje aj edukačná kampaň „Schudnúť sa dá“, ktorá chce verejnosti pripomenúť, že redukcia hmotnosti nie je vždy len otázkou pevnej vôle. Súvisí s fungovaním organizmu, hormónmi aj celkovým zdravotným stavom. Informácie o obezite, možnostiach liečby či praktické nástroje - napríklad BMI kalkulačku alebo príbehy ľudí, ktorí sa s nadváhou úspešne vyrovnali - sú dostupné na webovej stránke www.schudnutsada.sk, ktorá má pomôcť pacientom zorientovať sa v probléme a nájsť cestu k odbornej pomoci.

ZDRAVIE
