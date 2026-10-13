Lekári prišli za ľuďmi, ktorí majú sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti. Union pokračuje v projekte Festivaly zdravia

Preventívne vyšetrenia, konzultácie s lekármi aj praktické rady o starostlivosti o zdravie.
Druhý ročník Festivalov zdravia, ktoré Union zdravotná poisťovňa organizuje spolu s Človekom v ohrození, prilákal na východe Slovenska stovky návštevníkov. Skúsenosti z terénu ukazujú, že mnohí ľudia sa neorientujú v zdravotnom systéme a chýbajú im základné informácie.
Festivaly zdravia sa tento rok uskutočnili vo Sveržove, Roškovciach, Petrovanoch a Kojaticiach. O osobné rozhovory so zdravotníkmi a možnosť položiť im otázky bol obrovský záujem. Ten prejavili dokonca aj obyvatelia okolitých obcí, ktoré na podujatie priviezli svojich občanov.
„Návštevníci mohli absolvovať preventívne merania krvného tlaku či hladiny cukru v krvi a individuálne sa porozprávať s pediatrom, endokrinologičkou alebo gynekologičkou. Odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove vysvetľovali zásady ústnej hygieny, význam očkovania proti HPV či prevencie rakoviny prsníka. Rodičia sa zároveň dozvedeli, ako pripraviť deťom zdravú desiatu a prečo je dôležitý správny pitný režim,“ opisuje Richard Gejguš z organizačného tímu zdravotnej poisťovne Union.
Očkovania, desiata aj pôrod - jednou z dôležitých tém bola starostlivosť o najmenšie deti
Súčasťou festivalov boli aj aktivity pre deti, ktoré sa hravou formou učili správne hygienické návyky, zásady zdravého stravovania či význam pohybu. Organizátori sa pritom snažili prispôsobiť komunikáciu potrebám jednotlivých komunít tak, aby boli zdravotné informácie zrozumiteľné a využiteľné v každodennom živote.
V rámci projektu Misia 1000 sa vyškolené terénne asistentky zdravia venovali tehotným ženám a mladým matkám. Vysvetľovali im, ako sa pripraviť na pôrod, správne sa starať o novorodenca a prečo je prvých tisíc dní života dieťaťa takých dôležitých. Rodičia mali zároveň príležitosť konzultovať zdravotný stav, vývin či očkovanie svojich detí priamo s pediatrom. Slovenský Červený kríž zas návštevníkom prakticky ukázal základy prvej pomoci.
„Keď hovoríme o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, väčšinou si predstavíme počet lekárov, čakacie lehoty alebo vzdialenosť ambulancie. Medzi nami však žijú ľudia, korí sa k lekárovi boja ísť pre jazykovú bariéru a chýbajú im aj základné informácie o zdraví – napríklad nevedia, na čo očkovanie vlastne slúži a kedy ho má dieťa absolvovať,“ vysvetľuje R. Gejguš.
Podujatie zároveň oslovilo aj miestnych seniorov. Tí sa zaujímali najmä o možnosti kúpeľnej liečby, zdravotné poistenie či pripravované spojenie zdravotných poisťovní Union a Dôvera. „Tieto skúsenosti nám ukazujú, že pre človeka, ktorý nemá dostatok informácií alebo sa v systéme neorientuje, môže byť aj zdanlivo jednoduchá administratívna otázka veľkou prekážkou. Práve osobný kontakt nám umožňuje tieto problémy lepšie pochopiť a pomôcť ich riešiť,“ vysvetľuje hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union, Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Festivaly zdravia získali viacero ocenení
Projekt Festivaly zdravia získal uznanie aj od odborných porôt. V ankete Hermes komunikátor roka mu bola udelená Cena Hermes za aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a na národných PR cenách Prokop 2025 obsadil druhé miesto v kategórii CSR (spoločenská zodpovednosť). Ocenenia potvrdzujú význam projektu, ktorým Union zdravotná poisťovňa v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození približuje prevenciu a zdravotnú starostlivosť ľuďom vo vylúčených komunitách.