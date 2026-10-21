Televize Prima točí seriál inspirovaný příběhem tzv. kutnohorské sekty. Jedna z bývalých členek, Lucie Strachová, televizi obvinila, že vzniká bez vědomí aktérů kauzy, kterou se blízce inspiruje.
Proti seriálu My nejsme sekta, který Prima plánuje brzy odvysílat, se vymezila Strachová jako jedna z důležitých postav v příběhu komunity okolo kutnohorského manipulátora a léčitele Richarda Šiffera. Ta napsala o své zkušenosti knihu Zmanipulovaná. Také dala obsáhlý rozhovor magazínu Heroine, kde si můžeš o celé kauze, která vyvrcholila Šifferovou smrtí, přečíst bližší informace. Na tvůrce seriálu podala předžalobní výzvu.
„Mrzelo mě, že tu projekt o kutnohorské sektě vzniká bez našeho vědomí, vůči seriálu se navíc vymezili všichni hlavní aktéři. Tvůrci nejprve nereagovali, na druhou výzvu už odpověděli. Tvrdili, že dílo o kutnohorské kauze není, že jde naopak o seriál tvořený případy různých sekt. Na květnovou předžalobní výzvu tvůrci dosud nereagovali, přijala jsem ale jejich vysvětlení, že jde o zpracování tématu sekt obecně,“ řekla Heroine Strachová, která v sektě prožila 18 let života.
Nepřizvání hlavních aktérů a aktérek kauzy vnímá jako eticky nevhodné. Argument tvůrců, že nejde o dokumentární seriál a příběh sekty je jen jednou z mnoha inspirací pro scénář, podle ní ztratil na relevanci po zveřejnění fotografií a především traileru. V něm se ukazují stereotypy o sektách v podobě scén se zapálenými svíčkami a temnými stíny. Strachová navíc uvádí, že je z traileru patrné, že seriál se žádnou jinou kauzou než tou kutnohorskou neinspiruje.
„Sebe jako postavu jsem tam neviděla. Ale prostředí, v němž jsem žila, i naši skupinu jsem v tom viděla dost jasně. Viděla jsem v tom Richarda, tedy jejího vůdce. Zároveň myslím, že hlavní aktérka, s níž následně probíhal soud, je tam jasně rozpoznatelná i vizuálně. Podoba s herečkou je celkem výrazná. Mám strach, jaký to bude mít na řadu lidí dopad,“ dodala Strachová.
Tvůrci seriálu, mediální společnost Prima, podnikají neetické kroky vůči reálným aktérům velmi citlivého příběhu poté, co v Česku loni rezonovala kauza filmu Sbormistr. Reálná oběť predátora Kulínského se poznala v roli Karolíny a obvinila tvůrce filmu z toho, že vyobrazení jejího příběhu do filmové podoby s ní nekonzultovali. Následně uvedla, že retraumatizace v podobě silné marketingové kampaně, kdy se před Kulínským neměla kam schovat (ve filmu ho ztvárnil Juraj Loj) a musela utéct z Česka.
Kutnohorská kauza se dočkala výrazného investigativního zpracování v podcastové sérii Stoupenci. V brzké době se dočká ještě jednoho seriálového zpracování od Oneplay. Tito tvůrci ale veškeré aktéry kauzy kontaktovali. Strachová uvedla, že tvůrci s lidmi pravidelně konzultovali filmařské postupy i scénář.