Projekt spája drsný betón s prírodnou eleganciou.
Nie je žiadnou novinkou, že ľudia čoraz častejšie túžia vymeniť rýchly mestský rytmus za pokojný život na dedine, čo je aj príklad rodiny z Viedne, ktorá našla novú adresu v Južnom Štajersku.
Zvlnená krajina plná viníc je miestom absolútneho spomalenia, čo sa odzrkadlilo aj na vzhľade a atmosfére ich nového vidieckeho domu, ktorý je opozitom predchádzajúceho elegantného mestského bytu.
Autormi projektu „Haus am Hügel“ sú architekti Hans Gangoly a Irene Nikolaus zo štúdia Gangoly & Kristiner Architekten v spolupráci s Magdalenou Zolle.
Tím architektov postavil koncept na jemnej práci s textúrami a svetlom. Namiesto sterilnej bielej farby zvolili tlmené, prírodné odtiene a prirodzené materiály, ktoré do priestoru vnášajú hĺbku. Staré drevené trámy, pálená škridla a drsný betón tvoria dialóg s prírodnými tkaninami.
Tradičný vinársky dom prešiel citlivou rekonštrukciou – zatiaľ čo si exteriér zachoval rešpekt k lokálnej architektúre s modernými drevenými lamelami, interiér s úžitkovou plochou 140 štvorcových metrov otvára úplne novú kapitolu.
Dominantou priestoru sú vzdušné priehľady, surové betónové schodisko a panoramatické presklenia, ktoré plynulo spájajú obývaciu časť s okolitou prírodou. Vnútri dominuje krb s tmavým obložením, obklopený pohodlným sedením a kreslami, zatiaľ čo jedálenskému kútu vládne drevený stôl so závesnými svietidlami.
V kuchyni je výrazná kombinácia pôvodných drevených stĺpov a klenieb, ktoré dopĺňa minimalistická tmavá linka s antikorovými pracovnými doskami. Kúpeľne prekvapia štedrým priestorom, elegantnými obkladmi a zelenými prvkami.
Záhrada obkolesená zeleňou, rastlinami a kvetmi predstavuje oázu pokoja, ktorá je vítanou zmenou oproti neustálemu rýchlemu životnému tempu vo Viedni.
Výsledkom je bývanie, ktoré prirodzeným spôsobom spája minulosť s prítomnosťou. Dom v Južnom Štajersku nie je len útočiskom, ale aj oslavou prírodných materiálov, svetla a architektúry, ktorá poskytuje dokonalé zázemie pre rodinu aj jej hostí.
Autorom galérie je fotograf Emilian Hinteregger. V komentári nám napíš, či by si vymenil/-a život v meste za usadlosť na vidieku?