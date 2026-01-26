Ye, umělec dříve známý jako Kanye West, udělal jeden z nejvýraznějších kroků své kariéry. V otevřeném dopise se omluvil za všechny urážlivé poznámky z minulosti, které podle něj vznikly v důsledku neurologického poškození jeho mozku.
Kontroverzní umělec zveřejnil celostránkovou reklamu v deníku The Wall Street Journal, ve které se omluvil za své antisemitské výpady. V emotivním textu otevřeně přiznává, že během manických epizod „ztratil kontakt s realitou“ a že jeho chování bylo důsledkem vážného, dlouhodobě neléčeného duševního onemocnění.
Popisuje autonehodu před 25 lety, při které utrpěl poranění čelního laloku mozku. To podle něj nebylo správně diagnostikováno a později výrazně přispělo k rozvoji bipolární poruchy typu 1, která mu byla oficiálně potvrzena až v roce 2023.
Přiznal, že duševní nemoc ho změnila k nepoznání
„Bipolární porucha má svůj vlastní obranný systém. Popírání. Když jste maničtí, nemyslíte si, že jste nemocní. Myslíte si, že všichni ostatní přehánějí,“ zaznělo ve vyjádření. „Je snadné si z toho dělat legraci a smát se, ačkoliv ve skutečnosti jde o velmi vážné, oslabující onemocnění, na které můžete zemřít.“
Ye dále otevřeně hovoří o tom, jak ho mánie přesvědčila, že pomoc nepotřebuje a jak ho tento stav dovedl k výrokům a symbolům, které dnes označuje za hluboce hanebné. „Čím déle jsem problém ignoroval, tím horší se věci stávaly. Říkal jsem a dělal věci, které hluboce lituji.“
Omluvil se i několika komunitám
Jednou z nejsilnějších pasáží omluvy je přiznání, že v tomto psychickém rozpadu sáhl po svastice jako po „nejničivějším symbolu“, dokonce ji použil na oblečení. Zdůrazňuje však, že tyto činy ho nedefinují: „Nejsem nacista ani antisemita. Miluji židovský lid,“ píše a dodává, že jeho nemoc chování vysvětluje, ale neomlouvá.
Ye se zároveň omluvil černošské komunitě, kterou označil za základ své identity, a přiznal, že začátkem roku 2025 prošel několikaměsíční psychotickou manickou epizodou, která mu „zničila život“. Přiznává i temné myšlenky a to, že na úplném dně ho k vyhledání pomoci motivovala jeho manželka.
Dnes tvrdí, že se nachází v novém, stabilnějším bodě, a to díky lékům, terapii, disciplíně a čistému životnímu stylu. Svoji energii chce věnovat výhradně pozitivní a smysluplné tvorbě. „Nežádám o výjimku ani lítost,“ uzavírá Ye. „Jen o trpělivost a pochopení, zatímco si hledám cestu zpět.“