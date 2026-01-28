Kdo se stane nástupcem Losena Keity na trůnu pérové váhy Oktagonu? To se dozvíme už za pár dní. Turnaj Oktagon 83 navíc láká i na návrat slavné české bojovnice.
Kdo se stane novým králem?
Na jedné straně jeden z největších mladých talentů evropského MMA, na straně druhé držitel černého pásu v brazilském džiu-džitsu, který se vrací po dvou ukončeních před limitem. Souboj dvou zvučných jmen a bojovníků, kteří si vyšlapali cestu až na vrchol žebříčku. Teď je čeká životní duel.
Šestadvacetiletý Mochamed Machaev a o pět let starší Niko Samsonidse se o pás divize do 66 kilogramů porvou už v sobotu 31. ledna ve Stuttgartu.
Samsonidse už měl jednou pás na dosah ruky. Tehdy však od Losena Keity utrpěl drtivou porážku, kromě které s klece odešel i se zlomenou čelistí. Po dlouhé pauze se pak vrátil na vítěznou vlnu a své další dva soupeře dominantně ukončil.
V roli favorita se však i přesto představí jeho soupeř Machaev. Mladý talent, který má mimo jiné na kontě i extrémně těsný duel s elitním českým postojářem Vaškem Sivákem, má i přes svůj věk na kontě více zápasů než jeho soupeř. Mnozí mu předpovídají velkou budoucnost a nyní má šanci dokázat, že právě on je nejlepším zápasníkem pérové váhy v Evropě.
Ať už to dopadne jakkoliv, čekáme napínavou řežbu.
Mašina na ukončování
Na turnaji Oktagon 83 se měl původně utkat Frederic Vosgröne, ten však musel kvůli zranění odstoupit. Nahradí jej obávaný ranař Alexander Poppeck, který má ve zvyku své soupeře ukončovat v prvních minutách. Jeho soupeřem se stane Jesus Samuel Chavarría z Brazílie. Ten si drží skóre sedmi výher bez jediné prohry, tak uvidíme, jak se na poslední chvíli popasuje se změnou soupeře.
Česká UFC veteránka se vrací
Po devíti měsících v kleci taky stane Lucie Pudilová, bývalá bojovnice UFC. Ta si v druhé polovině loňského roku odskočila do boxerského ringu, kde si připsala dvě výhry, a nyní vyhlíží návrat zpátky do oktagonu.
Na turnaji ve Stuttgartu se utká se zkušenou německou soupeřkou Katharinou Lehner, která se nebojí ani nejtvrdších a nejbizarnějších výzev – představila se v boxerském zápase bez rukavic nebo duel ve „fackované“ v organizaci Slap Fighting. Netají se ani vystupováním na OnlyFans a v minulosti otevřeně promluvila také o „divných” žádostech, které na síti dostala.
Nyní se Lehner vrací po porážce a pokusí se připsat si první výhru v Oktagonu. Velkou favoritkou je však Pudilová, pro kterou by se mohlo jednat o další krok na cestě k vysněnému titulu.
České barvy bude na turnaji hájit také „Král Severu“ Jan Malach, který je jednou z největších stálic organizace. Je její součástí už od turnaje Oktagon 5, pro skalní fans tak jde o dobře známé jméno. Na své domácí půdě ho teď „přivítá“ Němec Ahmad Halimson, který zatím všechny své výhry ukončil před limitem.
Hlavní předzápas večera pak obstarají Alina Dalaslan a Karolina Sobek. Dalaslan si loni během pouhých sedmi měsíců si připsala čtyři vítězství, přičemž s každým zápasem rostla kvalita jejích soupeřek. Nyní se postaví proti polské zápasnici, která má zkušenosti z PFL, Bellator či LFL.
Turnaj Oktagon 83 ve Stuttgartu nabídne celkem 11 duelů. Kompletní zápasovou kartu si můžeš prohlédnout níže.