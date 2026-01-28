Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 28. ledna 2026 v 7:00
Čas čtení 2:06

Návrat české legendy a obávaný ranař. Oktagon přichází s další velkou show, turnaj bude už za pár dní

Návrat české legendy a obávaný ranař. Oktagon přichází s další velkou show, turnaj bude už za pár dní
Zdroj: OKTAGON MMA
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kdo se stane nástupcem Losena Keity na trůnu pérové váhy Oktagonu? To se dozvíme už za pár dní. Turnaj Oktagon 83 navíc láká i na návrat slavné české bojovnice.

Aktualizace: Na turnaji se měl původně představit také Frederic Vosgröne, který však musel na poslední chvíli odstoupit kvůli zranění. Organizace oznámila, že na turnaji jej nahradí Alexander Poppeck.

Kdo se stane novým králem?

Na jedné straně jeden z největších mladých talentů evropského MMA, na straně druhé držitel černého pásu v brazilském džiu-džitsu, který se vrací po dvou ukončeních před limitem. Souboj dvou zvučných jmen a bojovníků, kteří si vyšlapali cestu až na vrchol žebříčku. Teď je čeká životní duel.

Šestadvacetiletý Mochamed Machaev a o pět let starší Niko Samsonidse se o pás divize do 66 kilogramů porvou už v sobotu 31. ledna ve Stuttgartu.

Doporučeno
Velkolepá show na turnaji Oktagon 82. Známe vítěze boje o 7 milionů korun, strhující přestřelku předvedl i Čech Velkolepá show na turnaji Oktagon 82. Známe vítěze boje o 7 milionů korun, strhující přestřelku předvedl i Čech 18. ledna 2026 v 9:00
Niko Samsonidse. Mochamed Machaev. Niko Samsonidse. Mochamed Machaev.
Zobrazit galerii
(5)

Samsonidse už měl jednou pás na dosah ruky. Tehdy však od Losena Keity utrpěl drtivou porážku, kromě které s klece odešel i se zlomenou čelistí. Po dlouhé pauze se pak vrátil na vítěznou vlnu a své další dva soupeře dominantně ukončil.

V roli favorita se však i přesto představí jeho soupeř Machaev. Mladý talent, který má mimo jiné na kontě i extrémně těsný duel s elitním českým postojářem Vaškem Sivákem, má i přes svůj věk na kontě více zápasů než jeho soupeř. Mnozí mu předpovídají velkou budoucnost a nyní má šanci dokázat, že právě on je nejlepším zápasníkem pérové váhy v Evropě.

Ať už to dopadne jakkoliv, čekáme napínavou řežbu.

Anketa:
Kdo podle tebe v titulovém zápase zvítězí?
Niko Samsonidse.
Mochamed Machaev.
Niko Samsonidse.
27 %
Mochamed Machaev.
73 %
Doporučeno
Oktagon přichází se zásadní novinkou. V roce 2026 zavede dopingové kontroly Oktagon přichází se zásadní novinkou. V roce 2026 zavede dopingové kontroly 28. prosince 2025 v 15:47

Mašina na ukončování

Na turnaji Oktagon 83 se měl původně utkat Frederic Vosgröne, ten však musel kvůli zranění odstoupit. Nahradí jej obávaný ranař Alexander Poppeck, který má ve zvyku své soupeře ukončovat v prvních minutách. Jeho soupeřem se stane Jesus Samuel Chavarría z Brazílie. Ten si drží skóre sedmi výher bez jediné prohry, tak uvidíme, jak se na poslední chvíli popasuje se změnou soupeře.

Hošek vs. Poppeck.
Hošek vs. Poppeck. Zdroj: OKTAGON MMA

Česká UFC veteránka se vrací

Po devíti měsících v kleci taky stane Lucie Pudilová, bývalá bojovnice UFC. Ta si v druhé polovině loňského roku odskočila do boxerského ringu, kde si připsala dvě výhry, a nyní vyhlíží návrat zpátky do oktagonu. 

Na turnaji ve Stuttgartu se utká se zkušenou německou soupeřkou Katharinou Lehner, která se nebojí ani nejtvrdších a nejbizarnějších výzev – představila se v boxerském zápase bez rukavic nebo duel ve „fackované“ v organizaci Slap Fighting. Netají se ani vystupováním na OnlyFans a v minulosti otevřeně promluvila také o „divných” žádostech, které na síti dostala. 

Nyní se Lehner vrací po porážce a pokusí se připsat si první výhru v Oktagonu. Velkou favoritkou je však Pudilová, pro kterou by se mohlo jednat o další krok na cestě k vysněnému titulu.

Lucie Pudilová Lucie Pudilová Lucie Pudilová Lucie Pudilová.
Zobrazit galerii
(5)

České barvy bude na turnaji hájit také „Král Severu“ Jan Malach, který je jednou z největších stálic organizace. Je její součástí už od turnaje Oktagon 5, pro skalní fans tak jde o dobře známé jméno. Na své domácí půdě ho teď „přivítá“ Němec Ahmad Halimson, který zatím všechny své výhry ukončil před limitem. 

Hlavní předzápas večera pak obstarají Alina Dalaslan a Karolina Sobek. Dalaslan si loni během pouhých sedmi měsíců si připsala čtyři vítězství, přičemž s každým zápasem rostla kvalita jejích soupeřek. Nyní se postaví proti polské zápasnici, která má zkušenosti z PFL, Bellator či LFL.

Alina Dalaslan.
Alina Dalaslan. Zdroj: OKTAGON MMA

Turnaj Oktagon 83 ve Stuttgartu nabídne celkem 11 duelů. Kompletní zápasovou kartu si můžeš prohlédnout níže.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený OKTAGON (@oktagonmma)

Doporučeno
Mrkni, jak hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň Mrkni, jak hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň 27. ledna 2026 v 12:45
Doporučeno
„Děti dělají chyby.“ David Beckham se poprvé vyjádřil k příspěvkům svého syna Brooklyna „Děti dělají chyby.“ David Beckham se poprvé vyjádřil k příspěvkům svého syna Brooklyna 21. ledna 2026 v 16:52
Doporučeno
VIDEO: Čech odhalil podobu Red Bull formule pro novou sezónu. Podívej se na úchvatné záběry VIDEO: Čech odhalil podobu Red Bull formule pro novou sezónu. Podívej se na úchvatné záběry 17. ledna 2026 v 15:26
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SPORT BOJOVÉ SPORTY OKTAGON MMA
Doporučujeme
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
před 3 dny
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
před 2 dny
Storky
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Takhle vypadá Sophie Turner jako Lara Croft v seriálu Tomb Raider
Lifestyle news
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před hodinou
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 hodinami
Bruce Springsteen vydal nový protestní song. Kritizuje americký imigrační úřad
dnes v 11:16
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
dnes v 10:12
Tajemství Kena je konečně odhaleno. Mattel po 65 letech prozradil skutečné jméno panenky
dnes v 07:38
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Muradov se otevřeně vyjádřil ke zprávám o vyhoštění a svatbě. Zápasník zveřejnil i fotky z velkého dne
včera v 16:18
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
včera v 14:50
Ceny Anděl odhalily favority a favoritky jubilejního 35. ročníku. Čeká nás souboj rapových nadějí a popových ikon
včera v 11:56
Zpravodajství
Česko Politika Petr Macinka Petr Pavel
Více
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
před 2 hodinami
Německý kancléř postavil Ukrajinu před krutou realitu. V blízké budoucnosti nevidí její perspektivu v EU
dnes v 10:45
1
Česko zasypala sněhová nadílka. O víkendu teploty ještě klesnou
dnes v 09:36

Více z tématu Sport

Všechno
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
včera v 07:39
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Ester Ledecká a Zuzana Maděrová ovládly paralelní obří slalom na snowboardu. Přepsaly historii
Ester Ledecká a Zuzana Maděrová ovládly paralelní obří slalom na snowboardu. Přepsaly historii
23. 1. 2026 14:12
Mrkni, jak hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Mrkni, jak hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
před 2 dny
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a jištění zdolal mrakodrap Tchaj-pej 101. Jde o jednu z nejvyšších budov světa
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a jištění zdolal mrakodrap Tchaj-pej 101. Jde o jednu z nejvyšších budov světa
25. 1. 2026 11:31
„Děti dělají chyby.“ David Beckham se poprvé vyjádřil k příspěvkům svého syna Brooklyna
„Děti dělají chyby.“ David Beckham se poprvé vyjádřil k příspěvkům svého syna Brooklyna
21. 1. 2026 16:52
Více z tématu Hudba Všechno
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Kanye West se omlouvá za své antisemitské projevy. Za vše mohlo neléčené poškození mozku, tvrdí
před 3 dny
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
Jak se líp soustředit na práci nebo studium? Našli jsme nejlepší vychytávky a appky, bez kterých se už neobejdeš
Software
8. 1. 2026 13:00
Jak se líp soustředit na práci nebo studium? Našli jsme nejlepší vychytávky a appky, bez kterých se už neobejdeš
8. 1. 2026 13:00
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
dnes v 10:12
KOMENTÁŘ: Jak Musk vytvořil legální nástroj pro ničení životů. Neviňme algoritmus, ale predátory
8. 1. 2026 11:32
Více z tématu Zdraví Všechno
Veronika se narodila s tetracyklinovými zuby: „Zubařka mi řekla, že si nikdy nikoho nenajdu“
refresher+
Veronika se narodila s tetracyklinovými zuby: „Zubařka mi řekla, že si nikdy nikoho nenajdu“
5. 1. 2026 9:00
4
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
21. 1. 2026 13:00
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
před 7 minutami
Jednoho z nejosobitějších rapperů generace čeká první český koncert. Můžeš ho vidět 29. ledna v pražském klubu Roxy. Jak bude vypadat jeho setlist?
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
dnes v 10:12
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
dnes v 10:00
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
dnes v 07:00
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
včera v 10:39
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
20. 1. 2026 15:25
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Zpět
Sdílet
Diskuse