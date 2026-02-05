Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článek je PR zpráva společnosti Pilulka.
dnes 5. února 2026 v 13:30
Čas čtení 2:14
Sponzorovaný obsah

Pilulka nabízí doporučení a rating suplementů. Můžeš získat přehled o tom, jak je na tom tvoje tělo

Pilulka nabízí doporučení a rating suplementů. Můžeš získat přehled o tom, jak je na tom tvoje tělo
Zdroj: Dupe / s-b & Cora Pursley & Sion Williams
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zdraví není jen o předsevzetích. Jak k němu v roce 2026 přistupovat smysluplně?

Tenhle začátek roku známe všichni. Napíšeme si novoroční předsevzetí a řekneme si, že tentokrát to dodržíme. Budeme se více hýbat, jíst lépe, koupíme si vitaminy a doplňky stravy, o kterých jsme slyšeli, že „by je měl brát každý“. První týdny jedeme na vlně motivace – cvičení, zdravé večeře, kapsle vitaminů každý den a máme dobrý pocit, že konečně děláme něco pro sebe.

Jenže pak se vrátí běžný režim, práce, únava, méně času, a hlavně žádná zásadní změna. Doplňky stravy bereme dál, ale vlastně netušíme proč. Nevíme, co naše tělo potřebuje, co mu chybí a co bereme úplně zbytečně. Výsledky nikde, motivace pryč a z celého plánu zůstane jen pocit, že bychom „svoje zdraví měli podpořit“, ale nevíme jak.

Možná i proto se dnes čím dál více mluví o tom, že zdraví nedává smysl řešit nárazově. A dobrá zpráva? V roce 2026 existují chytřejší cesty a způsoby, jak k péči o zdraví přistupovat systematicky. Místo náhodné suplementace přichází personalizovaná doporučení a místo krátkodobých plánů dlouhodobá práce se zdravím.

Jednou z cest je přístup, na který se dnes zaměřuje Pilulka.cz. Z klasického e-shopu se postupně stává platforma, která ti pomůže zorientovat se ve vlastním zdraví během celého roku. Nabízí totiž nově služby, které staví na zdravotních datech, věnují se dlouhodobé prevenci a smysluplným individuálním doporučením.

Pilulka Pro, aplikace, zdraví
Zdroj: Adobestock / Pilulka.cz

Když máš přehled, dává to smysl

Základem tohoto přístupu je osobní program Pilulka PRO. Je postavený na jednoduché myšlence: místo odhadů a univerzálních rad dostaneš konkrétní přehled o tom, jak na tom tvoje tělo skutečně je. Pravidelné krevní testy a možnost DNA testování ukážou, co tělu chybí a co má smysl doplňovat. Výsledky ti dají přehled o fungování tvého organismu – například o hladinách cholesterolu nebo o stavu jater a ledvin. Díky opakovaným testům je možné sledovat změny v čase a upravovat péči podle toho, jak se tvoje tělo vyvíjí.

„Chceme lidem pomoct lépe porozumět vlastnímu tělu a rozhodovat se na základě faktů,“ říká Petr Toupal, CEO Pilulky. „Zdraví by v roce 2026 nemělo být jednorázové rozhodnutí, ale dlouhodobý proces.“

K tomu se přidává Chytrý průvodce, který pomáhá vybrat vhodné doplňky podle věku, cílů a životního stylu. Pokud nevíš, kde začít suplementovat, může to být rozumný první krok.

Pilulka Pro
Zdroj: Pilulka.cz

Jak se neztratit v doplňcích stravy

Další častý problém je výběr doplňků stravy. Trh je přeplněný, všechno slibuje zázraky a rozdíly v kvalitě jsou často obrovské. Jenže poznat to podle obalu nebo ceny je skoro nemožné.

Proto vznikl NutraRating. Systém, který hodnotí doplňky stravy podle několika klíčových kritérií – třeba podle formy účinné látky, její koncentrace, původu surovin nebo čistoty složení. Výsledkem je přehledné hodnocení od A+ po D, doplněné o rozpis jednotlivých parametrů. Díky tomu je jasnější, proč byl produkt ohodnocen právě takto a v čem se liší od ostatních.

A aby péče o zdraví nezůstala jen u testů a tabulek, vznikla i značka Daily. Ta staví na kvalitních a cenově dostupných doplňcích bez zbytečných plnidel, které se dají zařadit do každodenní rutiny.

Zdraví není jen lednová záležitost

Celý tento přístup stojí na jedné věci: podpora zdraví se nevyřeší jedním rozhodnutím ani jedním měsícem. Je to dlouhodobá práce, která dává smysl jen tehdy, když víš, co děláš a proč.

Možná tak letos místo dalšího lednového předsevzetí stojí za to položit si jinou otázku: jak chci ke svému zdraví přistupovat celý rok? A mít k tomu funkční nástroje, které pomohou i v únoru, červnu nebo na podzim – nejen na začátku ledna.

vyzkoušej program pilulka pro
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZDRAVÍ
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před hodinou
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Storky
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Lifestyle news
Jak hluboko nás umí zasáhnout online nenávist? Domi Alagia vystupuje v dokumentu o kyberšikaně od České televize
před 3 hodinami
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
dnes v 13:46
Na festivalu Metronome Prague vystoupí i Tom Odell nebo Lykke Li. Takhle vypadá finální line-up
dnes v 12:40
VIDEO: Zendaya a Pattinson jako snoubenci. V traileru k horké novince řeší drama před svatbou
dnes v 07:42
Brankářka Bára Votíková přestupuje do Arsenalu. Anglický klub si ji vypůjčí od Slavie
včera v 15:22
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
včera v 13:37
BTS se vrací! Netflix živě odvysílá jejich první koncert a představí dokument
včera v 12:36
Proč si lidé v Číně lepí na ledničky Draca Malfoye? Může za to čínský horoskop
včera v 11:09
Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
včera v 09:49
Zpravodajství
Česko Zahraničí Rusko Politika
Více
Rusko a USA se blíží zásadní dohodě o počtu jaderných zbraní
před hodinou
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
před 3 hodinami
Ruský stand-up komik dostal za vtipy téměř šest let vězení. Kritizoval válku, označili ho za teroristu
dnes v 14:16

Více z tématu Zdraví

Všechno
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
dnes v 07:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
1. 2. 2026 7:44
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
27. 1. 2026 8:21
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
21. 1. 2026 13:00
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
30. 1. 2026 9:48
Toto se stane s tvým tělem, když na měsíc přestaneš pít alkohol: Od zlepšení pleti a dechu až po delší erekci
Toto se stane s tvým tělem, když na měsíc přestaneš pít alkohol: Od zlepšení pleti a dechu až po delší erekci
1. 2. 2026 10:00
Více z tématu Sport Všechno
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
28. 1. 2026 7:39
Jak to bude s přechylováním ženských jmen na olympiádě? Pravidla se změnila
dnes v 10:15
Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
včera v 10:00
Více z tématu Design & Art Všechno
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
22. 8. 2023 11:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00
GALERIE: Podívej se, jak vidí svět tvůj domácí mazlíček
10. 8. 2023 14:39
Více z tématu Fashion Všechno
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
před 3 dny
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
před 3 dny
Pět zásadních trendů pro rok 2026. Doplňky po prarodičích nebo vrstvení povznesou tvůj styl
13. 1. 2026 7:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před hodinou
Good vibes, good challenges a good workouts, které naše těla cítila ještě den potom. Tak bychom popsali vibe sobotního odpoledne, které začalo na prodejně Sport Vision na Václavském náměstí.
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
před 2 hodinami
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
před 3 hodinami
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
dnes v 13:46
Pilulka nabízí doporučení a rating suplementů. Můžeš získat přehled o tom, jak je na tom tvoje tělo
PR zpráva
Pilulka nabízí doporučení a rating suplementů. Můžeš získat přehled o tom, jak je na tom tvoje tělo
dnes v 13:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
dnes v 07:00
1
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
před 2 dny
3
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
dnes v 10:48
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
dnes v 10:00
1
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
před 2 dny
3
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
31. 1. 2026 8:09
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse