Zdraví není jen o předsevzetích. Jak k němu v roce 2026 přistupovat smysluplně?
Tenhle začátek roku známe všichni. Napíšeme si novoroční předsevzetí a řekneme si, že tentokrát to dodržíme. Budeme se více hýbat, jíst lépe, koupíme si vitaminy a doplňky stravy, o kterých jsme slyšeli, že „by je měl brát každý“. První týdny jedeme na vlně motivace – cvičení, zdravé večeře, kapsle vitaminů každý den a máme dobrý pocit, že konečně děláme něco pro sebe.
Jenže pak se vrátí běžný režim, práce, únava, méně času, a hlavně žádná zásadní změna. Doplňky stravy bereme dál, ale vlastně netušíme proč. Nevíme, co naše tělo potřebuje, co mu chybí a co bereme úplně zbytečně. Výsledky nikde, motivace pryč a z celého plánu zůstane jen pocit, že bychom „svoje zdraví měli podpořit“, ale nevíme jak.
Možná i proto se dnes čím dál více mluví o tom, že zdraví nedává smysl řešit nárazově. A dobrá zpráva? V roce 2026 existují chytřejší cesty a způsoby, jak k péči o zdraví přistupovat systematicky. Místo náhodné suplementace přichází personalizovaná doporučení a místo krátkodobých plánů dlouhodobá práce se zdravím.
Jednou z cest je přístup, na který se dnes zaměřuje Pilulka.cz. Z klasického e-shopu se postupně stává platforma, která ti pomůže zorientovat se ve vlastním zdraví během celého roku. Nabízí totiž nově služby, které staví na zdravotních datech, věnují se dlouhodobé prevenci a smysluplným individuálním doporučením.
Když máš přehled, dává to smysl
Základem tohoto přístupu je osobní program Pilulka PRO. Je postavený na jednoduché myšlence: místo odhadů a univerzálních rad dostaneš konkrétní přehled o tom, jak na tom tvoje tělo skutečně je. Pravidelné krevní testy a možnost DNA testování ukážou, co tělu chybí a co má smysl doplňovat. Výsledky ti dají přehled o fungování tvého organismu – například o hladinách cholesterolu nebo o stavu jater a ledvin. Díky opakovaným testům je možné sledovat změny v čase a upravovat péči podle toho, jak se tvoje tělo vyvíjí.
„Chceme lidem pomoct lépe porozumět vlastnímu tělu a rozhodovat se na základě faktů,“ říká Petr Toupal, CEO Pilulky. „Zdraví by v roce 2026 nemělo být jednorázové rozhodnutí, ale dlouhodobý proces.“
K tomu se přidává Chytrý průvodce, který pomáhá vybrat vhodné doplňky podle věku, cílů a životního stylu. Pokud nevíš, kde začít suplementovat, může to být rozumný první krok.
Jak se neztratit v doplňcích stravy
Další častý problém je výběr doplňků stravy. Trh je přeplněný, všechno slibuje zázraky a rozdíly v kvalitě jsou často obrovské. Jenže poznat to podle obalu nebo ceny je skoro nemožné.
Proto vznikl NutraRating. Systém, který hodnotí doplňky stravy podle několika klíčových kritérií – třeba podle formy účinné látky, její koncentrace, původu surovin nebo čistoty složení. Výsledkem je přehledné hodnocení od A+ po D, doplněné o rozpis jednotlivých parametrů. Díky tomu je jasnější, proč byl produkt ohodnocen právě takto a v čem se liší od ostatních.
A aby péče o zdraví nezůstala jen u testů a tabulek, vznikla i značka Daily. Ta staví na kvalitních a cenově dostupných doplňcích bez zbytečných plnidel, které se dají zařadit do každodenní rutiny.
Zdraví není jen lednová záležitost
Celý tento přístup stojí na jedné věci: podpora zdraví se nevyřeší jedním rozhodnutím ani jedním měsícem. Je to dlouhodobá práce, která dává smysl jen tehdy, když víš, co děláš a proč.
Možná tak letos místo dalšího lednového předsevzetí stojí za to položit si jinou otázku: jak chci ke svému zdraví přistupovat celý rok? A mít k tomu funkční nástroje, které pomohou i v únoru, červnu nebo na podzim – nejen na začátku ledna.