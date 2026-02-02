Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článek je PR zpráva společnosti European School of Business & Management.
dnes 2. února 2026 v 11:30
Čas čtení 1:22
Sponzorovaný obsah

Marek Kafka: Studium programu LLM mě naučilo vést rozhovory s větší jistotou

Marek Kafka: Studium programu LLM mě naučilo vést rozhovory s větší jistotou
Zdroj: European School of Business & Management SE
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Novinář a moderátor zpravodajství CNN Prima NEWS Marek Kafka patří k lidem, kteří se rozhodli rozšířit svůj profesní záběr i mimo svůj obor.

K intenzivnímu kontaktu s politiky, experty i dalšími osobnostmi veřejného života se podle svých slov chtěl postavit s ještě větší odbornou jistotou. Proto se přihlásil ke studiu programu LLM Corporate Law na European School of Business & Management (ESBM), který nedávno úspěšně dokončil.

„Témata rozhovorů často reflektují aktuální dění a leckdy je třeba orientovat se i na poli práva, aby byl rozhovor dost erudovaný. Program korporátního práva na ESBM mi umožnil proniknout do světa, který byl pro mě prakticky neznámý,“ říká Kafka.

Studium, které má okamžitý dopad na praxi

Podle Kafky se právo ve veřejné debatě objevuje častěji, než si mnozí uvědomují. „Je důležité vést diskuzi kriticky a objektivně. Naším cílem je dát divákům či čtenářům komplexní pohled na problematiku,“ doplňuje k využití nově získaného právního přehledu.

Program LLM Corporate Law je na ESBM koncipován tak, aby kombinoval právní teorii s praktickými ukázkami z firemního prostředí i veřejné sféry. Studenti často oceňují flexibilitu studia, možnost konzultací s lektory a propojení výuky s praxí.

Moderní studium s individuálním přístupem lektorů

ESBM dlouhodobě staví výuku profesních programů MBA a LLM na praktických příkladech a zkušenostech lektorů z oboru. To potvrzuje i Kafka:

„Přístup lektorů byl vynikající. Mnozí z nich začali přednášku tím, že chtěli vědět, čím se živíme, a poté obsah lehce přizpůsobili, aby se nám informace více hodily do praxe.“

 

Díky flexibilní formě studia lze program LLM kombinovat i s náročnou profesí. „Pokud dokáže člověk ukrojit trochu ze svého pohodlí, odměnou mu bude vzdělání, které stojí za to,“ dodává.

Titul, který má pro něj osobní význam

Kafka po dokončení studia říká, že si nově váží zejména schopnosti rychle a efektivně vyhledávat relevantní právní informace. „Na titul jako takový jsem hrdý. Je to projev odhodlání a ochoty na sobě pracovat,“ uzavírá.

Chcete i vy získat titul LL.M.?

Pokud uvažujete o profesním růstu nebo chcete posílit své právní povědomí stejně jako Marek Kafka, prohlédněte si nabídku profesních programů na ESBM a vydejte se na cestu osobního i profesního rozvoje. Titul LL.M. můžete získat i vy, stačí udělat první krok a přihlásit se ke studiu na ESBM.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA
Doporučujeme
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Storky
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Lifestyle news
Co víme o nových soutěžících Survivora? Tereza trénovala a umí zapadnout, Trabo je připravený na extrémy
před 39 minutami
Známe vítěze Grammy 2026. Kendrick Lamar ovládl večer a přepsal historii
před 2 hodinami
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
před 3 hodinami
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
včera v 14:02
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
včera v 10:34
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
včera v 07:44
Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
před 2 dny
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
před 2 dny
Konečně známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Česko Praha Spojené státy americké (USA)
Více
Pětiletý Liam už je se svým otcem doma. ICE oba propustila z vazby
před hodinou
Stanice metra Flora se dnes uzavírá na 10 měsíců. Projde kompletní modernizací
před 3 hodinami
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
včera v 16:48

Více z tématu Vzdělání & Kariéra

Všechno
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
11. 1. 2026 12:33
Rubicon je bez majetku a peněz, rozhodl soud. Co to znamená pro majitele lístků?
Rubicon je bez majetku a peněz, rozhodl soud. Co to znamená pro majitele lístků?
13. 1. 2026 9:00
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
15. 1. 2026 16:51
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
11. 1. 2026 16:00
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
16. 1. 2026 13:03
„Ženy vám změní celý život,“ A$AP Rocky se rozpovídal o své lásce k Rihanně
„Ženy vám změní celý život,“ A$AP Rocky se rozpovídal o své lásce k Rihanně
16. 1. 2026 9:03
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
29. 11. 2025 8:10
„Jsem jako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, jak vypadá realita tvůrkyň z OnlyFans
2. 11. 2025 13:00
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
21. 1. 2026 13:00
Více z tématu Sport Všechno
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
28. 1. 2026 7:39
Oktagon má nového šampiona! Nabitý turnaj přinesl šokující finále, krev prolila i česká bojovnice
včera v 07:00
Ester Ledecká a Zuzana Maděrová ovládly paralelní obří slalom na snowboardu. Přepsaly historii
23. 1. 2026 14:12
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
11. 1. 2026 12:33
Rubicon je bez majetku a peněz, rozhodl soud. Co to znamená pro majitele lístků?
13. 1. 2026 9:00
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
15. 1. 2026 16:51

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Marek Kafka: Studium programu LLM mě naučilo vést rozhovory s větší jistotou
PR zpráva
Marek Kafka: Studium programu LLM mě naučilo vést rozhovory s větší jistotou
před 4 minutami
Novinář a moderátor zpravodajství CNN Prima NEWS Marek Kafka patří k lidem, kteří se rozhodli rozšířit svůj profesní záběr i mimo svůj obor.
Karamelka z Bachelora: „Natáčelo se až do kokrhání kohouta. Lezení na skále bylo za trest“
Karamelka z Bachelora: „Natáčelo se až do kokrhání kohouta. Lezení na skále bylo za trest“
před 2 hodinami
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
včera v 14:02
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
včera v 13:00
Toto se stane s tvým tělem, když na měsíc přestaneš pít alkohol: Od zlepšení pleti a dechu až po delší erekci
Toto se stane s tvým tělem, když na měsíc přestaneš pít alkohol: Od zlepšení pleti a dechu až po delší erekci
včera v 10:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
včera v 13:00
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
před 2 dny
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
včera v 07:44
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
před 3 hodinami
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
včera v 13:00
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
26. 1. 2026 17:03
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
27. 1. 2026 16:19
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Domů
Sdílet
Diskuse