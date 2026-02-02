Marek Kafka: Studium programu LLM mě naučilo vést rozhovory s větší jistotou

Novinář a moderátor zpravodajství CNN Prima NEWS Marek Kafka patří k lidem, kteří se rozhodli rozšířit svůj profesní záběr i mimo svůj obor.
K intenzivnímu kontaktu s politiky, experty i dalšími osobnostmi veřejného života se podle svých slov chtěl postavit s ještě větší odbornou jistotou. Proto se přihlásil ke studiu programu LLM Corporate Law na European School of Business & Management (ESBM), který nedávno úspěšně dokončil.
„Témata rozhovorů často reflektují aktuální dění a leckdy je třeba orientovat se i na poli práva, aby byl rozhovor dost erudovaný. Program korporátního práva na ESBM mi umožnil proniknout do světa, který byl pro mě prakticky neznámý,“ říká Kafka.
Studium, které má okamžitý dopad na praxi
Podle Kafky se právo ve veřejné debatě objevuje častěji, než si mnozí uvědomují. „Je důležité vést diskuzi kriticky a objektivně. Naším cílem je dát divákům či čtenářům komplexní pohled na problematiku,“ doplňuje k využití nově získaného právního přehledu.
Program LLM Corporate Law je na ESBM koncipován tak, aby kombinoval právní teorii s praktickými ukázkami z firemního prostředí i veřejné sféry. Studenti často oceňují flexibilitu studia, možnost konzultací s lektory a propojení výuky s praxí.
Moderní studium s individuálním přístupem lektorů
ESBM dlouhodobě staví výuku profesních programů MBA a LLM na praktických příkladech a zkušenostech lektorů z oboru. To potvrzuje i Kafka:
„Přístup lektorů byl vynikající. Mnozí z nich začali přednášku tím, že chtěli vědět, čím se živíme, a poté obsah lehce přizpůsobili, aby se nám informace více hodily do praxe.“
Díky flexibilní formě studia lze program LLM kombinovat i s náročnou profesí. „Pokud dokáže člověk ukrojit trochu ze svého pohodlí, odměnou mu bude vzdělání, které stojí za to,“ dodává.
Titul, který má pro něj osobní význam
Kafka po dokončení studia říká, že si nově váží zejména schopnosti rychle a efektivně vyhledávat relevantní právní informace. „Na titul jako takový jsem hrdý. Je to projev odhodlání a ochoty na sobě pracovat,“ uzavírá.
Chcete i vy získat titul LL.M.?
Pokud uvažujete o profesním růstu nebo chcete posílit své právní povědomí stejně jako Marek Kafka, prohlédněte si nabídku profesních programů na ESBM a vydejte se na cestu osobního i profesního rozvoje. Titul LL.M. můžete získat i vy, stačí udělat první krok a přihlásit se ke studiu na ESBM.