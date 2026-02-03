Existují špatné filmy, pak jsou příšerné filmy a pak je tu Melania.
Z finančního hlediska je příběh dokumentu Melania lekcí z kreativního účetnictví. Na jedné straně stojí fakt, že film vydělal sedm milionů dolarů, což z něj (vzhledem k původním pesimistickým odhadům tři až pět milionů) dělá jeden z nejvýdělečnějších dokumentů posledních let.
Na straně druhé je tu ale gigant Amazon. Ten za práva zaplatil astronomických 40 milionů dolarů a dalších 35 milionů dal do marketingu. Matematika je v tomto případě neúprosná. Investovat 75 milionů, abyste dostali zpět sedm, je „úspěch“ jen v případě, že se na svět díváte velmi specifickou optikou.
Kritika na IMDb
To nejzajímavější se však odehrává na recenzních portálech. Melania totiž dokázala něco, co se nepodařilo ani těm nejhorším béčkovým hororům, zapsala se do historie jako jeden z pěti nejhůře hodnocených filmů všech dob na databázi IMDb.
Metacritic: Kritici*kritičky udělili drtivých 7/100, uživatelé jsou jen o něco mírnější s 1,3/10.
Rotten Tomatoes: Taky jsou čísla hodně různorodá. Zatímco kritici*kritičky film cupují se 7–10 procent, u diváckého skóre svítí neuvěřitelných 99 procent.
Příběh dokumentu Melania nakonec není o filmu, ale o moci peněz, které narazily na zeď reality.