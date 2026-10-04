Stárek, chasa nebo šmajchl. Představujeme novou sérii Rok v tradici

Refresher spouští novou sérii Rok v tradici, kterou jsme zpracovali ve spolupráci se Sarah Horákovou. Pojď se s námi podívat, proč mladé folklor a historie stále baví.
„Kdo je tu doma, toho z hodů omluví snad jen těžká nemoc, a kdo není, vrací se,“ píše na svých stránkách radnice města Velké Pavlovice. Aby ne, pro místní jde o hlavní společenskou událost roku a nejvýznamnější folklorní svátek.
Hody se tradičně slaví v nejbližší neděli k výročnímu dni světce. Ve Velkých Pavlovicích, odkud Sarah pochází, je kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Hody tak začínají první neděli po 15. srpnu.
Rok v tradici
Velkou patriotkou velkopavlovických hodů je influencerka, účastnice první série Zrádců a naše spolupracovnice, místní rodačka Sarah Horáková. Spojili jsme síly a připravili sérii Rok v tradici. Pokud tě téma zajímá víc, nezapomeň novou sérii sledovat.
Kdo je kdo v hodové hierarchii
Za hody zodpovídá chasa, podle názvu se v naší sérii potkáš s Chasou velkopavlovickou. Občas narazíš i na pojmenování šmajchl, jak informují webové stránky města. Autor v nich popisuje, že zásadním organizačním bodem je volba stárků a sklepníků. U ní je vždycky mužská část chasy.
Volba má jasná pravidla. Nutno říct, že jsou velmi specifická. Stárka navrhuje muž, který tuto funkci plnil předešlý rok. Následuje hlasování. Pokud kandidát uspěje, musí svou nominaci stvrdit vypitím půl litru vína na ex, přičemž ho ostatní zvedají. U celého rituálu se zpívá. Kolečko probíhá vícekrát, stárci jsou celkem čtyři. Následuje volba sklepníka.
Stárek symbolicky vede hody, podílí se na jejich organizaci, jde v čele průvodu. Sklepník pak zajišťuje přísun vína a pálenky pro chasu i návštěvnictvo. Oba si k sobě volí ještě parťačku, takzvané stárky a sklepnice.
Jasná posloupnost: stavba máje a zahrávky
Hody nejsou jen samotných pár dní krojovaných slavností. Páry se musí nejdříve náležitě představit. Velké Pavlovice takzvané zahrávky podle radničních informací pořádají čtyři týdny před samotnými hody. Nedílnou součástí je tradiční bitka, ve které se mladí muži perou o post stárka. Mladé ženy se také musí připravovat, zdobí se fedra, šmukáče a juchačky. Mladší se zase učí tance a zpěvy.
Tři dny před hody se také staví mája, obvykle upravený smrk z blízkého lesa. Ten se nazdobí a stává se dominantou vsi. V sobotu před hody také nastává velký úklid, všude musí být čisto.
Den D
Jasný harmonogram mají samozřejmě i samotné krojované hody. Ty začínají v neděli. Začíná se mší svatou, kde farář požádá o požehnání hodů. Před kostelem pak už čeká kapela a jde se k domu starosty, kterého první stárek žádá o povolení. Potom už se chodí od domu k domu na tzv. zvaní občanů, popisuje web.
Děvčata se připojují v domě první stárky, kde se tančí tři skladby, stárek se stárkou a jejich rodiče. Odpoledne přijíždí i přespolní chasy.
Oslavy pokračují i v pondělí a úterý, točí se sóla, chodí se od domu k domu podle předem dané posloupnosti, tančí se a zpívá. Vyhlašují se i sóla bosky, bez košile a v trenýrkách. Hody pokračují v sobotu oslavou zvanou hodky, kdy se po celý den koná taneční zábava.
Co všechno je součástí krojů?
K hodům neodmyslitelně patří kroje. V našich videích z Pavlovic se potkáš hlavně s krojem hanácko-slováckým jižním. Podobný mají i v dalších obcích okolí.
Mužská verze se skládá z košile, kalhot, punčoch a bot. Nosí se i klobouky, čepice a šátky. Nesmí chybět ani kordule, což je tradiční krojová vesta.
O něco složitější je pak příprava u žen. První přijdou na řadu rukávce, které tvoří vrchní část. Představ si je jako plátěnou halenku. Následují sukně, pod které přijde i několik spodniček. I ženy oblékají korduli, doplňují ale ještě zástěry, případně šátky na hlavu.