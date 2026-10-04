Feed Explore
Feed Explore Profil
Stárek, chasa nebo šmajchl. Představujeme novou sérii Rok v tradici
1
1
0
dnes 4. října 2026 v 17:01
Čas čtení 2:17

Stárek, chasa nebo šmajchl. Představujeme novou sérii Rok v tradici

Stárek, chasa nebo šmajchl. Představujeme novou sérii Rok v tradici
Zdroj: Sarah Horáková/Refresher/se svolením
Anna-Marie Hanzlíková
Anna-Marie Hanzlíková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Refresher spouští novou sérii Rok v tradici, kterou jsme zpracovali ve spolupráci se Sarah Horákovou. Pojď se s námi podívat, proč mladé folklor a historie stále baví.

„Kdo je tu doma, toho z hodů omluví snad jen těžká nemoc, a kdo není, vrací se,“ píše na svých stránkách radnice města Velké Pavlovice. Aby ne, pro místní jde o hlavní společenskou událost roku a nejvýznamnější folklorní svátek.

Hody se tradičně slaví v nejbližší neděli k výročnímu dni světce. Ve Velkých Pavlovicích, odkud Sarah pochází, je kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Hody tak začínají první neděli po 15. srpnu.

Doporučeno
Nový život cvikovského pivovaru. Jak se z chátrající památky zrodil designový Hotel Kleis Nový život cvikovského pivovaru. Jak se z chátrající památky zrodil designový Hotel Kleis 4. října 2026 v 7:00

Rok v tradici

Velkou patriotkou velkopavlovických hodů je influencerka, účastnice první série Zrádců a naše spolupracovnice, místní rodačka Sarah Horáková. Spojili jsme síly a připravili sérii Rok v tradici. Pokud tě téma zajímá víc, nezapomeň novou sérii sledovat.

Kdo je kdo v hodové hierarchii

Za hody zodpovídá chasa, podle názvu se v naší sérii potkáš s Chasou velkopavlovickou. Občas narazíš i na pojmenování šmajchl, jak informují webové stránky města. Autor v nich popisuje, že zásadním organizačním bodem je volba stárků a sklepníků. U ní je vždycky mužská část chasy.

Volba má jasná pravidla. Nutno říct, že jsou velmi specifická. Stárka navrhuje muž, který tuto funkci plnil předešlý rok. Následuje hlasování. Pokud kandidát uspěje, musí svou nominaci stvrdit vypitím půl litru vína na ex, přičemž ho ostatní zvedají. U celého rituálu se zpívá. Kolečko probíhá vícekrát, stárci jsou celkem čtyři. Následuje volba sklepníka.

Stárek symbolicky vede hody, podílí se na jejich organizaci, jde v čele průvodu. Sklepník pak zajišťuje přísun vína a pálenky pro chasu i návštěvnictvo. Oba si k sobě volí ještě parťačku, takzvané stárky a sklepnice.

Jasná posloupnost: stavba máje a zahrávky

Hody nejsou jen samotných pár dní krojovaných slavností. Páry se musí nejdříve náležitě představit. Velké Pavlovice takzvané zahrávky podle radničních informací pořádají čtyři týdny před samotnými hody. Nedílnou součástí je tradiční bitka, ve které se mladí muži perou o post stárka. Mladé ženy se také musí připravovat, zdobí se fedra, šmukáče a juchačky. Mladší se zase učí tance a zpěvy.

 

Tři dny před hody se také staví mája, obvykle upravený smrk z blízkého lesa. Ten se nazdobí a stává se dominantou vsi. V sobotu před hody také nastává velký úklid, všude musí být čisto.

Den D

Jasný harmonogram mají samozřejmě i samotné krojované hody. Ty začínají v neděli. Začíná se mší svatou, kde farář požádá o požehnání hodů. Před kostelem pak už čeká kapela a jde se k domu starosty, kterého první stárek žádá o povolení. Potom už se chodí od domu k domu na tzv. zvaní občanů, popisuje web.

Děvčata se připojují v domě první stárky, kde se tančí tři skladby, stárek se stárkou a jejich rodiče. Odpoledne přijíždí i přespolní chasy.

Oslavy pokračují i v pondělí a úterý, točí se sóla, chodí se od domu k domu podle předem dané posloupnosti, tančí se a zpívá. Vyhlašují se i sóla bosky, bez košile a v trenýrkách. Hody pokračují v sobotu oslavou zvanou hodky, kdy se po celý den koná taneční zábava.

Co všechno je součástí krojů?

K hodům neodmyslitelně patří kroje. V našich videích z Pavlovic se potkáš hlavně s krojem hanácko-slováckým jižním. Podobný mají i v dalších obcích okolí.

Mužská verze se skládá z košile, kalhot, punčoch a bot. Nosí se i klobouky, čepice a šátky. Nesmí chybět ani kordule, což je tradiční krojová vesta.

O něco složitější je pak příprava u žen. První přijdou na řadu rukávce, které tvoří vrchní část. Představ si je jako plátěnou halenku. Následují sukně, pod které přijde i několik spodniček. I ženy oblékají korduli, doplňují ale ještě zástěry, případně šátky na hlavu.

Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Česko je mezi nimi také, první místo určitě netipneš ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Česko je mezi nimi také, první místo určitě netipneš 10. srpna 2026 v 7:34
Doporučeno
Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa 1. října 2026 v 7:27
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha? ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha? 25. září 2026 v 17:00
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: velke-pavlovice.cz
Náhledový obrázek: Sarah Horáková/Refresher/se svolením
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
CESTOVÁNÍ & VOLNÝ ČAS ROK V TRADICI
Doporučujeme
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Sponzorovaný obsah
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
29. 9. 2026 13:30
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
Refresher Club
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
30. 9. 2026 16:00
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
Refresher Club
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
30. 9. 2026 7:00
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
Sponzorovaný obsah
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
29. 9. 2026 17:00
Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
Sponzorovaný obsah
Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
před 2 dny
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Hraješ Valorant, Minecraft nebo Clash of Clans? EU vyšetřuje herní giganty kvůli tahání peněz z hráčů
dnes v 12:00
K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
dnes v 08:00
Česká modelka získala titul módní ikony. Iveta Maurerová ovládla newyorský Fashion Week
včera v 10:00
Beznadějně vyprodaní Calin a Sheen. Ve frontě čekaly desítky tisíc lidí, přidat by se měl koncert v Praze a Brně
před 2 dny
VIDEO: Prachař a Ramba touží po dědictví. Nová komedie láká na bláznivé vztahové twisty
před 2 dny
Zemřel Ken Urker, partner Gypsy Rose. Otci její dcery bylo jen 34 let
před 2 dny
Chceš vidět film, který otřásl izraelskou společností? Dokument NAZA uvedou pražská Aerokina
před 2 dny
Pražský festival Metronome definitivně končí. Za 10 let zde vystoupili třeba Iggy Pop, Nick Cave nebo Massive Attack
před 3 dny
Kdo nahradí Forejta a Kašpárka? Tohle má být nový porotce Masterchefa
před 3 dny
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
před 3 dny
Zpravodajství
Česko Politika Zahraničí Sexuální násilí
Více
Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová
dnes v 17:30
Ruský útok zasáhl most v Kyjevě: Ve městě byl v té době na návštěvě německý kancléř Merz
dnes v 16:30
Matka útočníka ze slovenské školy skončila ve vazbě. Měla vyhrožovat dětem i ředitelce
dnes v 14:30

Více z tématu Cestování & Volný čas

Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
28. 9. 2026 15:30
1
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
27. 9. 2026 7:59
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
30. 9. 2026 9:30
„Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště
„Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště
30. 9. 2026 10:00
Nový život cvikovského pivovaru. Jak se z chátrající památky zrodil designový Hotel Kleis
Nový život cvikovského pivovaru. Jak se z chátrající památky zrodil designový Hotel Kleis
dnes v 07:00
Více z tématu Fashion Všechno
Syn ikonického basketbalisty Shareef O'Neil přichází s vlastní řadou tenisek pro Shaq Brand
Syn ikonického basketbalisty Shareef O'Neil přichází s vlastní řadou tenisek pro Shaq Brand
18. 9. 2026 13:06
To nejlepší z WE’RE NEXT: Jak vypadá budoucnost české i světové fashion?
14. 9. 2026 11:00
CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou
30. 9. 2026 15:30
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Netflix se pokusí o svoje vlastní Heated Rivalry. Enemies to lovers v něm dostane nový rozměr
Netflix se pokusí o svoje vlastní Heated Rivalry. Enemies to lovers v něm dostane nový rozměr
30. 9. 2026 8:03
Hvězda Black Books Dylan Moran míří do Prahy: „Lidé říkají, že je svět moc woke? Ať táhnou, nikomu chybět nebudou“
29. 9. 2026 16:00
Chystá se nový film ze světa Hry o trůny. Vyjde v roce 2029
30. 9. 2026 15:30
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
28. 9. 2026 9:00
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
15. 9. 2026 9:00
KVÍZ: Zpátky do lavic. Jak dobře si pamatuješ učivo základní školy?
1. 9. 2026 13:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Stárek, chasa nebo šmajchl. Představujeme novou sérii Rok v tradici
Stárek, chasa nebo šmajchl. Představujeme novou sérii Rok v tradici
dnes v 17:01
Jakou hru Rockstar vydá po GTA VI? Mohla by to být detektivka L.A. Noire 2
Jakou hru Rockstar vydá po GTA VI? Mohla by to být detektivka L.A. Noire 2
dnes v 14:00
Nový život cvikovského pivovaru. Jak se z chátrající památky zrodil designový Hotel Kleis
Nový život cvikovského pivovaru. Jak se z chátrající památky zrodil designový Hotel Kleis
dnes v 07:00
Jedno slovo: Jak Nela z Love Islandu popisuje svoje bývalé soupeře o lásku?
Jedno slovo: Jak Nela z Love Islandu popisuje svoje bývalé soupeře o lásku?
včera v 16:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nový život cvikovského pivovaru. Jak se z chátrající památky zrodil designový Hotel Kleis
Nový život cvikovského pivovaru. Jak se z chátrající památky zrodil designový Hotel Kleis
dnes v 07:00
Beznadějně vyprodaní Calin a Sheen. Ve frontě čekaly desítky tisíc lidí, přidat by se měl koncert v Praze a Brně
Beznadějně vyprodaní Calin a Sheen. Ve frontě čekaly desítky tisíc lidí, přidat by se měl koncert v Praze a Brně
před 2 dny
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
před 2 dny
K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
dnes v 08:00
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
před 3 dny
1
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
27. 9. 2026 7:59
Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
před 2 dny
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
30. 9. 2026 9:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00