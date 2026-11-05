V rodine nemá ani jedného advokáta a v Bratislave nepoznala nikoho z brandže. Klaudia Hlaďová napriek tomu začínala od nuly, s platom koncipientky 750 eur. Dnes má vlastnú kanceláriu a hovorí, aké tvrdé je prostredie advokácie.
Muž sa na rande chváli, koľko má nehnuteľností a čo všetko dokázal. Klaudia Hlaďová sa usmieva, prikyvuje, a keď príde domov, otvorí si kataster, FinStat a obchodný register. „Zistím, že úplne klamal. Hovorí sa tomu advokátsky stalker,“ smeje sa advokátka, ktorá pochádza z Bardejova.
Advokácia je podľa nej mužský svet, a aby si v ňom vybudovala rešpekt, pomáha jej dosť mužská, racionálna energia. Ľudia jej vraj často priznajú, že sa jej pri prvom stretnutí boja.
Sebavedomie však nemala vždy. Školiteľka, u ktorej robila koncipientku, ju postupne zrážala tak, že sa na konci praxe cítila „úplne nemožná“. Klaudia odišla, pol roka sa z toho dostávala a advokátske skúšky napokon zložila ako jedna z najlepších v ročníku. Vtedy si sľúbila, že už nikdy nebude zamestnaná.
Najviac ju baví trestné právo, kde je s klientom od začiatku až do konca, od väznice cez súd až po pitvu. „Človeku tam ide doslova o život a mňa baví niesť za to zodpovednosť.“ V celom rozhovore prezradila aj to, prečo vie byť randenie s advokátkou ťažké, koľko zarába koncipient a koľko advokát v Bratislave a do čoho investuje. Prečítaj si teraz celý rozhovor len za 1 euro. Vstúp do Refresher Clubu a získaj prístup ku všetkým prémiovým rozhovorom, reportážam a článkom.