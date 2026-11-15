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Čínsky tím získal titul majstrov sveta v hre League of Legends.Podarilo sa im to prvýkrát po piatich rokoch
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včera 15. listopadu 2026 v 12:05
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Čínsky tím získal titul majstrov sveta v hre League of Legends.Podarilo sa im to prvýkrát po piatich rokoch

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