27. ledna 2026 v 9:54
Čas čtení 0:41
Marcela Laura Mrvová

Kristen Stewart zvažuje odchod z Ameriky. Kritizuje Trumpovy návrhy a tvrdí, že v USA nemůže svobodně tvořit

Kristen Stewart zvažuje odchod z Ameriky. Kritizuje Trumpovy návrhy a tvrdí, že v USA nemůže svobodně tvořit
Zdroj: Getty Images/Amy Sussman
Známá herečka Kristen Stewart překvapila fanoušky a fanynky vyjádřením, ve kterém kritizuje návrhy Donalda Trumpa ovlivňující filmový průmysl. Tvrdí, že její režisérské ambice ji nutí přesouvat tvorbu do Evropy, kde má větší svobodu.

Známá herečka a režisérka Kristen Stewart kritizuje Trumpovy návrhy. Stewart, známá hlavně díky filmové sérii Stmívání, se otevřeně vyjádřila k plánům Donalda Trumpa týkajícím se zejména filmového průmyslu, informuje Fox News.

V rozhovoru pro The Times vysvětlila, že svou režisérskou kariéru plánuje budovat hlavně v Evropě, protože podle ní v USA nemůže svobodně pracovat. Její režisérský debut Chronologie vody se natáčel v Lotyšsku.

K lotyšské filmové scéně se vyjádřila následovně: „Je tam zatím začínající filmová kultura. Podívejte, já jsem úplně za to, jak se natáčejí filmy v USA, ale potřebovala jsem jakýsi radikální odstup,“ vyjádřila se ke svému režisérskému debutu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristen Stewart ✨ (@kristenstewartsu)

Herečka dále zmínila, že v září, čtyři měsíce poté, co o této myšlence původně uvažovala, Trump navrhl 100procentní clo na filmy natočené mimo Spojené státy. Stewart tento krok označila za „děsivý“ pro filmový průmysl.

Na konci rozhovoru přiznala, že ve státech „pravděpodobně“ dlouho žít nebude, což potvrzuje i její rozhodnutí soustředit se na filmovou kariéru v Evropě.

