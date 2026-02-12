Hlavní témata
Tento článek je PR zpráva společnosti Medicine.
dnes 12. února 2026 v 9:17
Čas čtení 1:00
Umění, které si nevezmeš jen do galerie. Medicine představuje kolekci pro ty, kdo se nebojí odlišit

Umění, které si nevezmeš jen do galerie. Medicine představuje kolekci pro ty, kdo se nebojí odlišit
Zdroj: Medicine
Kolekce Eviva L’arte od Medicine slaví tvůrčí svobodu.

Co mají společného Henri Matisse, Egon Schiele a Vincent van Gogh? Dnes patří mezi legendy, ve své době ale byli považováni za outsidery. Příliš odvážní, příliš expresivní, příliš jiní. Právě z jejich přístupu vychází nová kolekce Eviva L’arte od značky Medicine a dává jasně najevo, že móda může být formou osobního manifestu.

Když móda odmítá pravidla

Eviva L’arte není kolekce, která by se snažila zapadnout. Pracuje s výraznými barvami, silnými kontrasty a vizuální energií, která má blíž k ateliéru než ke klasickým trendům. Inspiruje se světy tří umělců, které spojovala odvaha jít proti estetickým normám své doby.

Volné střihy, vrstvení, uvolněné siluety a kontrolovaný chaos vytvářejí prostor pro vlastní interpretaci. Nejde o to, jak by se to „mělo“ nosit. Jde o to, jak to chceš nosit ty.

Medicine kolekce, umění, móda, oblečení Medicine kolekce, umění, móda, oblečení Medicine kolekce, umění, móda, oblečení Medicine kolekce, umění, móda, oblečení
Umění nejen na oblečení

Kolekce propojuje oblečení, doplňky i bytové dekorace. Umění tak nekončí u outfitu, ale stává se součástí každodenního prostoru. Vybrané kousky pracují s vizuálním jazykem Matisse, Schieleho a van Gogha, ať už formou reinterpretací, nebo přímých reprodukcí jejich děl.

Pro ty, kteří chtějí víc než jen hezký outfit

Eviva L’arte je pro ty, kteří berou módu jako formu sebevyjádření, nebojí se odlišnosti a jdou vlastní cestou. Kolekce vznikla z potřeby ukázat emoce, které se nevejdou do šablon. Podporuje autenticitu, odvahu a tvůrčí svobodu. Přesně v duchu umělců, kteří ji inspirovali. Protože umění nemusí jen viset na stěně. Můžeš ho nosit.

👉 Kolekce Eviva L’arte je dostupná online na webu a v aplikaci Medicine i v kamenných prodejnách značky.
nakupuj kolekci Eviva L’arte od Medicine
