Josh Radnor přivítal na svět své první dítě!
Do paměti diváků a divaček se zapsal jako Ted Mosby z populárního sitcomu How I Met Your Mother, kde s odstupem pětadvaceti let vyprávěl svým dětem, jak poznal jejich matku. V příběhu velmi toužil po nalezení té pravé, se kterou založí rodinu, a bylo pro něj charakteristické, že měl vše rozplánované do puntíku.
Jeho představitel Josh Radnor svou pravou také našel. S Jordanou Jacobs, která se živí jako terapeutka, se oženil v roce 2024 a nyní na svět přivítali prvního potomka, je to chlapeček. O radostné novince herec informoval na svém Instagramu.
„Takže se nám s manželkou před pár měsíci (!!) narodilo miminko. Zatím víme toto: Jeho úsměv rozzáří celou místnost. Je super všímavý a ohleduplný. Když mu hraji písničky na kytaru, je jako zhypnotizovaný. Slovo „baba ghanoush“ ho rozesmívá. Je to naprostá radost a s Jordanou jsme nadšení, že je tady,“ píše rozněžněle.
Dále své díky věnoval posluchačům podcastu How We Made Your Mother, kterým zprávu oznámil o pár epizod dříve. „Posílám lásku všem rodičům novorozenců. Byl to divoký, krásný, vyčerpávající a srdcervoucí úvod. Jsem tak vděčný,“ připsal k fotkám s miminkem.
Přesné datum narození ani jméno miminka neznáme. Radnor s manželkou si soukromí střeží.