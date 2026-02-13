Hlavní témata
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti JOJ PLAY.
dnes 13. února 2026 v 9:00
Čas čtení 2:22
Sponzorovaný obsah

Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor

Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Zdroj: Joj play
Seriál je plný situačného slovenského humoru, s ktorým sa určite stotožníš.

Ak miluješ romantické komédie, zapíš si dátum 13. februára, pretože nový seriál z dielne JOJ play, Miša v Košiciach, bude mať premiéru. Rom-com sleduje Mišu Richterovú, mladú chaotickú moderátorku televíznej šou, ktorej sa obráti život naruby. Miši sa stane v živom vysielaní trapas a kvôli nemu ju vedenie presunie do pobočky v Košiciach.

My sme mali možnosť letieť z Bratislavy spolu s JOJ play a hercami seriálu priamo na miesta natáčania. Prinášame ti reportáž, v ktorej uvidíš zákulisie, prečítaš si naše úprimné dojmy z prvej epizódy a dozvieš sa, čo nám prezradila hlavná postava Pavlína Pupalová, ktorá stvárnila Mišku.

Joj play
Zdroj: Joj play

O čom bude seriál?

Miša Richterová je rodená Bratislavčanka, ktorá pracuje ako redaktorka pre spoločenský magazín. No po trapase v živom vysielaní ju materská firma presunie na 9 mesiacov do Košíc. Miša prichádza „tam, kde nič nie je“ s presvedčením, že bude za hviezdu, no príde krutá realita – miestni jej ukážu, že vôbec nie je taká výnimočná, ako si myslí, a že sa má veľa čo učiť.

Miša tu začína nový život, ktorý je plný prekážok, jazykovej bariéry (alias „východňarčiny“) a nových známostí, z ktorých sa vykľuje aj niečo viac – toto všetko sa odohráva v nádherných košických miestach a ich okolí.

V epizódach tiež uvidíš mená ako Filip Štrba, Marko Igonda, Michaela Čobejová, Vladimír Čema, Veronika Husovská či Dávid Hartl. Za seriálom stoja scenáristi Hana Lasicová, Vlasto König a režisér Ján Novák. Mišu v Košiciach si pozrieš exkluzívne na streamovacej platforme JOJ play.

Spolu s hercami a štábom sme sa boli pozrieť na miesta, kde sa seriál natáčal. V epizódach uvidíš napríklad krásna pavlač Halmiho dvor, v ktorom si Miška prenajme byt, Dóm svätej Alžbety, Spievajúcu fontánu či strechu butikového secesného hotela Slávia.

Joj play Joj play Joj play Joj play
Porozprávali sme sa s herečkou Pavlínou Pupalovou, ktorá stvárnila Mišku. Prezradila nám, že sa jej hlavná postava hrala dobre a myslí si, že má s Miškou veľa vecí spoločných – podľa jej slov by s ňou bola v reálnom živote kamoška.

Zaujímalo nás, či by chcela Pavlína žiť radšej v Bratislave alebo v Košiciach. Povedala, že keby si mala vybrať medzi žitím v Bratislave a v Košiciach, zvolila by Košice, pretože je tu pokojnejší život.

„Asi Košice, pretože je to tu pre mňa pocitovo pokojnejšie. Je tu pomalší život,“ vysvetlila herečka, ktorá pôvodne pochádza z Banskej Bystrice.

Čo všetko nám ešte Pavlína prezradila? Pozri si naše video nižšie:

Čo si myslíme o prvej epizóde?

Highlighom bola premiéra prvého dielu. Tá sa odohrala v retro priestoroch Kina Úsmev. Prvú epizódu si okrem hercov, štábu a komparzistov prišiel pozrieť aj primátor Košíc, Jaroslav Polaček, a prvý prezident Slovenskej republiky, Rudolf Schuster (ktorý aktívne prispieval k reštaurovaniu historických stavieb v Košiciach a v seriáli si zahrál sám seba).

Pred premietaním sme si pozreli klip od skupiny Peter Bič Project – Stále ťa má niekto rád, ktorý sa stal zvučkou pre seriál.

Joj play JOJ play JOJ play JOJ play
Prvý diel nám ukázal Miškin trapas, jej nie veľmi jednoduchý presun do Košíc (samozrejme, že vlakom) a prácu v novej redakcii, ktorá funguje inak, než na čo bola zvyknutá. Nechýbal ani náznak nového love interestu, s ktorým sa zoznámila hneď po príchode do Košíc. Čo nás príjemne prekvapilo, bol detektívny motív so zápletkou, takže sme čakali, čo sa stane ďalej.

Okrem iného, vďaka situačnému slovenskému humoru, s ktorým sa určite stotožníš, sa v kinosále ozýval nonstop smiech – myslíme si, že sa doňho vžijú všetci Slováci.

Viac ti, samozrejme, neprezradíme, pretože nechceme nič spoilovať. Pozri si Mišu v Košiciach z pohodlia tvojho gauča a uži si dávku komédie, romantiky, východňarčiny a autentických vtipov.

Seriál Miša v Košiciach si pozrieš 13. februára exkluzívne na JOJ play.
sleduj Mišu v Košiciach
Domů
Sdílet
Diskuse