dnes 16. února 2026 v 7:37
Anna Sochorová

Obama se vyjádřil k rasistickému AI videu, které zveřejnil Trump. Apeluje na slušnost

Obama se vyjádřil k rasistickému AI videu, které zveřejnil Trump. Apeluje na slušnost
Zdroj: Getty Images/Joe Raedle
Před pár dny internetem otřáslo rasistické video, které se objevilo na profilu Donalda Trumpa. Následně bylo smazáno, ale zanechalo za sebou značnou stopu.

Poté, co jsme tě v předchozím článku informovali o vydání a následném smazání rasistického AI videa na účtu americký prezident Donalda Trumpa, se k incidentu poprvé přímo vyjádřil i bývalý prezident Barack Obama. Ten v rozhovoru pro podcast Briana Tylera Cohena zkritizoval současnou politickou kulturu.

Mezi „falešným pobouřením“ a chybou personálu

Reakce z tábora Donalda Trumpa prošla během několika dní rychlým vývojem, který však postrádal omluvu. Bílý dům původně kritiku odmítl jako „falešné pobouření“. Příspěvek byl následně smazán s vysvětlením, že šlo o chybu nejmenovaného člena personálu. Trump potvrdil, že za incident nebyl nikdo propuštěn, a odmítl se omluvit s tím, že on sám „neudělal chybu“.

Zatímco se Trump odmítl omluvit, Obama vidí problém mnohem hlouběji než v jednom útočném klipu. „Je důležité uvědomit si, že většina Američanů*Američanek považuje toto chování za hluboce znepokojující,“ uvedl bývalý prezident v reakci na aktuální dění. Dodal, že taková gesta přitahují pozornost a vytvářejí rozptýlení od aktuální situace.

Ztráta úrovně a respektu

Obama v rozhovoru zdůraznil, že digitální prostor, který dříve podléhal alespoň základním pravidlům slušnosti, se proměnil v nekontrolované kolbiště bez špetky sebereflexe.

Podle něj zmizel smysl pro „proprietu a respekt k úřadu“, který dříve veřejní činitelé*činitelky pociťovali. „Zdá se, že mezi lidmi, kteří dříve cítili, že musí mít nějaký dekorum, už není žádný stud,“ dodal bývalý prezident v podcastu. Celou situaci na internetu a v televizi později označil za „klaunskou show“.

