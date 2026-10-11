Místo masového žebříčku pro tebe teď máme tipy zeleninové.
Češi a Češky milují maso, to je fakt. Nedávno Taste Atlas zveřejnil žebříček, podle kterého je český pokrm nejlepším jídlem z masa ve střední Evropě. Bodujeme i na světové úrovni. Vegetariánství je však stále oblíbenější a mnoho lidí vyhledává i pokrmy spíše s obsahem zeleniny. I na ně Taste Atlas myslí a na základě uživatelských hodnocení vybral 100 nejlepších zeleninových pokrmů v Evropě.
I zde Česko bodovalo, a to zásluhou dvou pokrmů. Nejvýš se umístila 39. fazolová polévka. „Tento rustikální pokrm je jednou z nejrozšířenějších polévek v zemi a najdete ho na jídelních lístcích mnoha tradičních restaurací. Podává se vždy teplá a vychutnává se hlavně jako vydatný předkrm,“ píše magazín.
Bodovaly ještě 47. karbanátky. Ty zbožňujeme především jako masový pokrm. Jak ale Taste Atlas upozornil, stále oblíbenější je i jiná varianta. Jejich základem může být prakticky cokoli – od zeleniny přes rybu až po sýr.
A které pokrmy a země se umístily nejvýš?
6. místo
Yemista (gemista) je řecký pokrm, který se tradičně skládá ze zeleniny, jako jsou rajčata a zelené papriky, které jsou plněné rýží a vnitřními částmi zeleniny. Plněná zelenina se poté peče v troubě. Název pokrmu znamená v řečtině plněný a je to typické letní jídlo.
5. místo
Parmigiana di melanzane se vyskytuje v celé jižní Itálii a jedná se o druh zapečeného zeleninového nákypu, který se tradičně připravuje ze smažených nebo grilovaných plátků lilku přelitých rajčatovou omáčkou s bazalkovou příchutí a posypaných jedním nebo více sýry, jako jsou mozzarella, pecorino Siciliano, scamorza a caciocavallo Silano.