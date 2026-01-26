„Tahle chyba nás v Maroku málem stála všechno,“ informuje pár, který se proslavil účastí v reality show.
Martin a Michelle, které lidé znají z poslední řady Love Islandu, vyrazili s partou přátel na dovolenou do Maroka. Ta se však proměnila tak trochu v boj o život. „Maroko milujeme – vlny, lidi, tu energii... ale tentokrát jsme se naučili lekci, na kterou do smrti nezapomeneme. Stačila jedna horká sprcha a špatně odvětraný plynový bojler,“ píší na svém Instagramu.
Jak uvádí Martin, je třeba pořád brát v potaz, že i přes všechny krásy Maroka se stále jedná o africkou zemi, proto je důležité mít na paměti, že některé věci tam jsou dost nemoderní. A právě taková jedna věc dvojici přes noc trochu přiotrávila.
„My už jsme tu druhým týdnem a v průběhu pobytu jsme změnili ubytování a přestěhovali se do Blue Beach Apartments, kde nás uvítal tento strašně milý pán Abdullah. Škoda, že nás ten týpek skoro zabil. Na většině ubytování funguje ohřev vody takto: plynový bojler, který vám žahne přímo v místnosti a buď ho můžete mít ve větrané šachtě, což je ta lepší varianta, nebo přímo v kuchyni, což je ta varianta, kterou jsme měli my a která je tak trochu nebezpečnější. Večer jsme si dali horkou sprchu, nevětrali jsme a ráno jsme se oba vzbudili s největší bolestí hlavy, co jsme kdy zažili, takže nejspíš otrava oxidem uhelnatým,“ popisuje Martin jejich hrozivou zkušenost.
Pár skončil v nemocnici, kde musela Michelle dostat kapačky. Ještě štěstí, že vše zavčasu poznali a odešli z místnosti na čerstvý vzduch. Ani jeden z nich nakonec nemá žádné trvalé následky.
„Dáváme to sem ne proto, abychom si stěžovali, ale abyste tuhle chybu neudělali vy. Ať už jste v Africe, Asii nebo starém bytě v Evropě – VĚTREJTE. Radši se v noci klepat kosou, než se ráno neprobudit,“ apelují na své sledující.