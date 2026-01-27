Uplynulý víkend se zapsal do dějin britské populární hudby. Robbie Williams se stal nejúspěšnějším interpretem v historii UK Official Albums Chart, když svým novým albem Britpop debutoval na prvním místě hitparády.
Album Britpop je Williamsovým 16. titulem, který se dostal na vrchol oficiální britské prodejní hitparády. Beatles dosud drželi prvenství s 15 alby na prvním místě, nyní se tak posouvají na druhou příčku historického žebříčku. O rekordu informuje web Official Charts, společnost, která spravuje britské hudební žebříčky.
Robbie Williams patří k nejvýraznějším postavám britského popu posledních tří dekád. Na sólovou dráhu se vydal v roce 1997 po odchodu z kapely Take That a od té doby vydal řadu komerčně i kriticky úspěšných alb. Drtivá většina z nich se v Británii dostala rovnou na první místo, což podtrhuje jeho mimořádně stabilní pozici na britské i celosvětové scéně.
„Z mnoha důvodů a mnoha způsoby jste mi dali život a zároveň mi i zachránili život,“ vzkázal Robbie Williams fanouškům. „Za to jsem vám opravdu vděčný.“ Člověk by avšak mohl argumentovat tím, že Williamsova debutová sólová deska vyšla již v roce 1997 a The Beatles získali 15 alb na první místo hitparády za pouhou desetiletou kariéru.