Lyžování v čínském pohoří se pro mladou turistku změnilo v noční můru.
K incidentu došlo v okrese Fuyun v čínské provincii Sin-ťiang poblíž hranice s Mongolskem. Když lyžařka na svahu spatřila vzácného levharta sněžného, přiblížila se k němu na zhruba tři metry, aby si ho vyfotila. Riskantní nápad se jí málem stal osudným, když na ni šelma nečekaně zaútočila, píše New York Post.
Podle zahraničních médií osoba utrpěla vážná zranění obličeje a jen díky rychlé pomoci svědků a ochranné přilbě se vyhnula ještě horším následkům. Záchranáři ji okamžitě převezli do nemocnice, kde lékaři označili její stav za stabilní. Levharta nakonec zahnal lyžařský instruktor, který mával holemi a zvíře odehnal.
🐆 A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown pic.twitter.com/Zvl5x94255— The Hakan_OTTOMAN..🇹🇷 (@Fener34King) January 26, 2026
Útok přišel jen několik dní poté, co čínské úřady vydaly varování před výskytem levhartů sněžných v dané oblasti. Turisty výslovně upozorňovali, aby se ke zvířatům nepřibližovali, nefotografovali je a nepohybovali se v terénu o samotě.
Sněžný levhart patří mezi nejohroženější šelmy světa a útoky na lidi jsou mimořádně vzácné, protože jde o velmi plaché zvíře. Podle organizace Snow Leopard Trust žije v Číně až 60 % světové populace, přičemž celkově jich na planetě zůstává už jen přibližně 4 000 až 6 500 jedinců.