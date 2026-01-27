Znovu se otevírá kauza, která rezonuje už několik let. V jejím jádru stojí 50 Cent a jeho bývalá přítelkyně Shaniqua Tompkins, s níž má i syna.
Vše začalo už v roce 2007, kdy rapperovo nakladatelství G-Unit Books koupilo exkluzivní práva na životní příběh jeho bývalé partnerky. Což mimo jiné znamená, že podle smlouvy nesměla Shaniqua Tompkins o vztahu veřejně mluvit nebo z něj profitovat bez povolení.
Vydavatelská firma teď požaduje přes 1 milion dolarů a soudní zákaz publikovat další materiály, protože Tompkins sdílela na sítích osobní vzpomínky a komentáře, které podle žaloby porušují tuto exkluzivitu. Ve videích mimo jiné prohlásila, že ji rapper během těhotenství fyzicky napadl a že se k ní dlouhodobě choval násilnicky.
Aktuální twist je ale v tom, co sama Shaniqua Tompkins nově tvrdí. V čerstvém prohlášení pro soud píše, že smlouvu před lety podepsala pod nátlakem. „Bála jsem se o svůj život a život svých dětí, podepsala jsem dohodu pod extrémním nátlakem,“ uvádí Tompkins.
K podpisu ji údajně dotlačil tehdejší manažer 50 Centa a vyhrožoval jí „vážnými následky“. Zároveň upřesňuje, že z původně slíbených 80 tisíc dolarů za podpis nakonec viděla jen 35 tisíc. Dalších pět tisíc podle ní skončilo u právníka, kterého si sama nevybrala a který měl vazby na 50 Centa. I proto dnes tvrdí, že by se neměla cítit vázaná podmínkami tehdejší dohody.
Zatímco právní bitva běží, veřejnost se do případu zapojila hlavně přes sociální sítě, kde se objevily citace, memy i další komentáře obou stran. Kauza znovu otevírá diskuzi o tom, jak podobné dohody vznikaly na samém začátku milénia, když byli rappeři jako 50 Cent na vrcholu. Shaniqua Tompkins zmiňuje, že rapper „využil svou moc, bohatství a platformu k tomu, aby ji finančně i osobně zničil.“
Zástupci G-Unit Books v žalobě uvedli, že Tompkins cíleně využívala zvýšenou pozornost, kterou získala díky virálnímu příspěvku souvisejícímu se svědectvím v mediálně sledovaném procesu s Diddym. Právě na této vlně popularity měla podle nich opakovaně porušovat práva, která na firmu před téměř 20 lety převedla.
Rapperova právnička Reena Jain navíc zdůraznila, že Tompkins si měla být svého jednání plně vědoma. Podle ní sama několikrát zmínila smlouvu, kterou porušovala, a připustila, že celá věc skončí u soudu. 50 Cent si údajně práva koupil nejen kvůli budoucím biografickým projektům, ale i proto, aby zabránil tomu, že by jeho bývalá partnerka začala jejich minulost komerčně využívat. Obavy se podle právníků nakonec ukázaly jako oprávněné.