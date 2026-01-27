Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
27. ledna 2026 v 15:31
Čas čtení 1:29
Vojtěch Tkáč

Smlouvu údajně podepsala pod nátlakem a ze strachu o život svých dětí. 50 Cent se znovu soudí se svou expartnerkou

Smlouvu údajně podepsala pod nátlakem a ze strachu o život svých dětí. 50 Cent se znovu soudí se svou expartnerkou
Zdroj: Flickr/MTV/volně k použití
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Znovu se otevírá kauza, která rezonuje už několik let. V jejím jádru stojí 50 Cent a jeho bývalá přítelkyně Shaniqua Tompkins, s níž má i syna.

Vše začalo už v roce 2007, kdy rapperovo nakladatelství G-Unit Books koupilo exkluzivní práva na životní příběh jeho bývalé partnerky. Což mimo jiné znamená, že podle smlouvy nesměla Shaniqua Tompkins o vztahu veřejně mluvit nebo z něj profitovat bez povolení.

Vydavatelská firma teď požaduje přes 1 milion dolarů a soudní zákaz publikovat další materiály, protože Tompkins sdílela na sítích osobní vzpomínky a komentáře, které podle žaloby porušují tuto exkluzivitu. Ve videích mimo jiné prohlásila, že ji rapper během těhotenství fyzicky napadl a že se k ní dlouhodobě choval násilnicky.

Aktuální twist je ale v tom, co sama Shaniqua Tompkins nově tvrdí. V čerstvém prohlášení pro soud píše, že smlouvu před lety podepsala pod nátlakem. „Bála jsem se o svůj život a život svých dětí, podepsala jsem dohodu pod extrémním nátlakem,“ uvádí Tompkins.

K podpisu ji údajně dotlačil tehdejší manažer 50 Centa a vyhrožoval jí „vážnými následky“. Zároveň upřesňuje, že z původně slíbených 80 tisíc dolarů za podpis nakonec viděla jen 35 tisíc. Dalších pět tisíc podle ní skončilo u právníka, kterého si sama nevybrala a který měl vazby na 50 Centa. I proto dnes tvrdí, že by se neměla cítit vázaná podmínkami tehdejší dohody.

Doporučeno
50 Cent nabídl kandidátovi na starostu New Yorku miliony a jednosměrnou jízdenku pryč. Nelíbí se mu jeho plány 50 Cent nabídl kandidátovi na starostu New Yorku miliony a jednosměrnou jízdenku pryč. Nelíbí se mu jeho plány 30. června 2025 v 13:31

Zatímco právní bitva běží, veřejnost se do případu zapojila hlavně přes sociální sítě, kde se objevily citace, memy i další komentáře obou stran. Kauza znovu otevírá diskuzi o tom, jak podobné dohody vznikaly na samém začátku milénia, když byli rappeři jako 50 Cent na vrcholu. Shaniqua Tompkins zmiňuje, že rapper „využil svou moc, bohatství a platformu k tomu, aby ji finančně i osobně zničil.“

Zástupci G-Unit Books v žalobě uvedli, že Tompkins cíleně využívala zvýšenou pozornost, kterou získala díky virálnímu příspěvku souvisejícímu se svědectvím v mediálně sledovaném procesu s Diddym. Právě na této vlně popularity měla podle nich opakovaně porušovat práva, která na firmu před téměř 20 lety převedla.

Doporučeno
Liverpoolské slumy, scouse culture a Timothée Chalamet. Vítej ve městě, kde se zrodil maskovaný rapper EsDeeKid Liverpoolské slumy, scouse culture a Timothée Chalamet. Vítej ve městě, kde se zrodil maskovaný rapper EsDeeKid 15. ledna 2026 v 7:00

Rapperova právnička Reena Jain navíc zdůraznila, že Tompkins si měla být svého jednání plně vědoma. Podle ní sama několikrát zmínila smlouvu, kterou porušovala, a připustila, že celá věc skončí u soudu. 50 Cent si údajně práva koupil nejen kvůli budoucím biografickým projektům, ale i proto, aby zabránil tomu, že by jeho bývalá partnerka začala jejich minulost komerčně využívat. Obavy se podle právníků nakonec ukázaly jako oprávněné.

Doporučeno
Nepozvali ho na Dior show, tak si influencer uspořádal vlastní akci. La Watchparties mění svět módy Nepozvali ho na Dior show, tak si influencer uspořádal vlastní akci. La Watchparties mění svět módy 26. ledna 2026 v 7:00
Doporučeno
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě 20. ledna 2026 v 7:00
Doporučeno
Kanye West se omlouvá za své antisemitské projevy. Za vše mohlo neléčené poškození mozku, tvrdí Kanye West se omlouvá za své antisemitské projevy. Za vše mohlo neléčené poškození mozku, tvrdí 26. ledna 2026 v 16:32
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
HUDBA RAP
Doporučujeme
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
před 2 dny
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
před 3 dny
Storky
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Takhle vypadá Sophie Turner jako Lara Croft v seriálu Tomb Raider
Lifestyle news
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před hodinou
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 hodinami
Bruce Springsteen vydal nový protestní song. Kritizuje americký imigrační úřad
dnes v 11:16
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
dnes v 10:12
Tajemství Kena je konečně odhaleno. Mattel po 65 letech prozradil skutečné jméno panenky
dnes v 07:38
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Muradov se otevřeně vyjádřil ke zprávám o vyhoštění a svatbě. Zápasník zveřejnil i fotky z velkého dne
včera v 16:18
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
včera v 14:50
Ceny Anděl odhalily favority a favoritky jubilejního 35. ročníku. Čeká nás souboj rapových nadějí a popových ikon
včera v 11:56
Zpravodajství
Česko Politika Petr Macinka Petr Pavel
Více
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
před 2 hodinami
Německý kancléř postavil Ukrajinu před krutou realitu. V blízké budoucnosti nevidí její perspektivu v EU
dnes v 10:45
1
Česko zasypala sněhová nadílka. O víkendu teploty ještě klesnou
dnes v 09:36

Více z tématu Hudba

Všechno
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Kanye West se omlouvá za své antisemitské projevy. Za vše mohlo neléčené poškození mozku, tvrdí
Kanye West se omlouvá za své antisemitské projevy. Za vše mohlo neléčené poškození mozku, tvrdí
před 3 dny
Robbie Williams se stal nejúspěšnějším britským interpretem. Přeskočil dokonce i Beatles
Robbie Williams se stal nejúspěšnějším britským interpretem. Přeskočil dokonce i Beatles
před 2 dny
Rodinné drama Miley Cyrus pokračuje. Otec slavné zpěvačky je obviněn ze zneužívání
Rodinné drama Miley Cyrus pokračuje. Otec slavné zpěvačky je obviněn ze zneužívání
22. 1. 2026 15:32
Nevídaný úspěch Taylor Swift. Stala se nejmladší ženou v Síni slávy skladatelů písní
Nevídaný úspěch Taylor Swift. Stala se nejmladší ženou v Síni slávy skladatelů písní
22. 1. 2026 17:01
Více z tématu Beauty Všechno
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
Péče o zevnějšek
8. 1. 2026 7:27
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 hodinami
Více z tématu Sport Všechno
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
včera v 07:39
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Ester Ledecká a Zuzana Maděrová ovládly paralelní obří slalom na snowboardu. Přepsaly historii
23. 1. 2026 14:12
Více z tématu Gastro Všechno
Velký test vaječných likérů. Vítězí nekompromisní kvalita, Božkov rozhodně nepatří na špičku
Testy
22. 12. 2025 16:00
Velký test vaječných likérů. Vítězí nekompromisní kvalita, Božkov rozhodně nepatří na špičku
22. 12. 2025 16:00
2
Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle
24. 1. 2026 7:00
Rafinované fried chicken i mexická, kde to vypadá jako v paláci. Toto jsou naše nejoblíbenější podniky pro rok 2026
21. 1. 2026 7:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
před 7 minutami
Jednoho z nejosobitějších rapperů generace čeká první český koncert. Můžeš ho vidět 29. ledna v pražském klubu Roxy. Jak bude vypadat jeho setlist?
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
dnes v 10:12
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
dnes v 10:00
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
dnes v 07:00
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
včera v 10:39
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
20. 1. 2026 15:25
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse