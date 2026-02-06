Kde se v Česku nejvíce nakupují nemovitosti?
Karlovy Vary předčily Prahu i Brno a ukázaly, že rok 2025 přinesl výrazný posun na rezidenčním trhu. Zatímco domácnosti se stále více orientují mimo hlavní metropolitní centra, některé regiony se stávají atraktivními především pro investory.
Data realitní platformy Reas.cz ukazují, že nejvyšší kombinaci zájmu a reálných prodejů mají Karlovy Vary, Plzeň-město a Most, přičemž první a třetí z nich táhnou primárně investoři. Nejlepší pětici uzavírají Brno-město a Praha. Index rezidenční aktivity kombinuje skutečný zájem kupujících s reálnými prodeji bytů v jednotlivých okresech, přepočtenými na 1 000 obyvatel.
„U bydlení dnes nejde o rychlou investici, ale o zásadní životní rozhodnutí. Vysoké ceny ve velkých městech proto lidi nutí hledat alternativy mimo hlavní metropolitní centra. Naopak Karlovy Vary a Most se do první pětky dostaly především díky investorům, kteří hledají dostupné regiony s výnosovým potenciálem. Po období vyčkávání se část z nich znovu odhodlala k nákupům, což se promítá jak do zájmu, tak do reálně uskutečněných prodejů,“ říká Michal Makoš, ředitel a spoluzakladatel Reas.cz.
TOP 5 nejoblíbenějších okresů podle Indexu rezidenční aktivity 2025
|Karlovy Vary
|89,8
|Plzeň-město
|89,2
|Most
|84,2
|Brno-město
|84,0
|Hlavní město Praha
|83,5
Karlovy Vary jako vítěz, Plzeň potvrzuje dlouhodobou stabilitu
Karlovy Vary se za loňský rok staly nejatraktivnějším okresem pro nákup bydlení. V přepočtu na počet obyvatel se zde projevil silný zájem o koupi, který se zároveň promítl do reálných transakcí. Druhé místo obsadila Plzeň-město, která dlouhodobě nabízí vyvážený poměr mezi cenou nemovitostí, dostupností služeb a kvalitou života, a oslovuje především domácí kupující. „Plzeň se v datech opakovaně ukazuje jako stabilní a silný trh, který oslovuje jak místní obyvatele, tak kupující z jiných regionů,“ komentuje výsledky Makoš.
Most boduje dostupností, Praha zůstává silná, ale ztrácí výjimečnost
Třetí místo patří okresu Most, kde se potkává relativně dostupná cenová hladina s rostoucí aktivitou na trhu. Výsledky naznačují, že značná část investorů cíleně vyhledává cenově dostupnější lokality s potenciálem dalšího rozvoje. Brno-město se umístilo na čtvrtém místě a Praha na pátém. V kontextu výsledků to neznamená výrazné oslabení těchto dvou trhů, jelikož absolutní počet prodejů i zájem zůstávají velmi vysoké. Po přepočtu na počet obyvatel se však ukazuje, že rezidenční aktivita se v roce 2025 výrazněji rozprostřela i do dalších regionů.
Investoři jsou zpět
Výsledky Indexu rezidenční aktivity 2025 tak neukazují jen změnu preferencí domácností, ale
i obnovenou aktivitu investorů. Karlovy Vary a Most patří dlouhodobě mezi regiony s nižší vstupní cenou a nadprůměrným výnosovým potenciálem, a jejich umístění v první pětce naznačuje, že se investiční poptávka po období vyčkávání postupně vrací na trh.
- z počtu prodaných bytů v okresech v roce 2025,
- z dat zájmu o nákupy bytů od Reas.cz,
- z přepočtu na 1 000 obyvatel jednotlivých okresů.
Obě složky (zájem a reálné prodeje) byly normalizovány na škálu 0 – 100 bodů a následně spojeny do jednoho indexu. Údaje o počtu obyvatel vycházejí z oficiálních dat Českého statistického úřadu k 1. 1. 2025 v okresech.