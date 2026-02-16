Dlouho očekávaná filmová romance na motivy románu Emily Brontë s Margot Robbie a Jacobem Elordim v hlavních rolích vstoupila do kin ve čtvrtek 12. února. Od té doby trhá rekordy, během víkendu se stala nejvýdělečnějším filmem.
Bouřlivé výšiny se sice staly během jediného týdne možná nejhejtovanějším filmem poslední doby, tvůrci a tvůrkyně ale nemusí být smutní. Z kontroverzní romance se stal kasovní trhák. Po prodlouženém otvíracím valentýnském víkendu mají na kontě 82 milionů dolarů v celosvětových tržbách (asi 1 680 milionů korun), z nichž téměř polovinu vydělaly ve Spojených státech.
Hned v den premiéry Bouřlivé výšiny vydělaly v amerických kinech 11 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 225 milionů korun, informuje server Variety. Za první víkend pak utržily 35 milionů dolarů, asi 715 milionů korun. Během valentýnského víkendu tak zcela dominovaly kinům a umístily se s velkým náskokem před ostatními filmovými novinkami na prvním místě.
V 76 dalších zemích snímek utržil 42 milionů dolarů, zhruba 838 milionů korun. Největšími zahraničními trhy byly Spojené království s 10,3 miliony dolarů (210 milionů korun), Itálie se 4,4 miliony dolarů (90 milionů korun) a Austrálie se 4,3 miliony dolarů (88 milionů korun).
Smíšené recenze
Publikum i kritiky Výšiny rozdělily prakticky na dvě poloviny, kdy jedna reaguje negativně nebo vlažně, a druhá film vyzdvihuje. Na databázi Metacritic dostaly od kritiků a kritiček skóre 56 procent; 40 procent film ohodnotilo pozitivně, 49 smíšeně a 11 procent negativně. U publika si na stejné databázi vysloužily 53 procent, což je průměr z 42 procent pozitivních, 28 smíšených a 30 procent negativních ohlasů. Čísla se samozřejmě nejspíš budou ještě vyvíjet.
Za Bouřlivými výšinami se umístil animák GOAT, dále kriminálka s Chrisem Hemsworthem Crime 101, thriller z opuštěného ostrova SOS a top pětku uzavírá romantická komedie Solo Mio, jak ukazuje žebříček filmové databáze IMDb.