Tento článek je PR zpráva společnosti Vasco.
včera 19. února 2026 v 13:30
Sponzorovaný obsah

Co kdyby lidé z celého světa mluvili stejnou řečí? Polská technologie umí překládat jazyky, symboly i předpisy

Co kdyby lidé z celého světa mluvili stejnou řečí? Polská technologie umí překládat jazyky, symboly i předpisy
Zdroj: Unsplash / Vitaly Gariev
Může technologie konečně překonat jazykové bariéry? Představ si, že by lidé z celého světa mluvili jedním jazykem.

Zní to jako utopická vize? Přitom je tenhle nápad mnohem starší než moderní technologie. Od stavitelů Babylonské věže, kteří podle legendy mluvili univerzálním adamickým jazykem, až po ﬁlozofy starověkého Řecka hledající protopísmo – sen o sjednoceném jazyce vždy podněcoval lidskou představivost. Přesto, navzdory bleskovému tempu technologického pokroku, zůstala jazyková bariéra jedním z nejtvrdohlavějších lidských rozdílů – až do nedávna. Zatímco ostatní přijímali status quo, jeden muž cítil, že řešení je v jeho životě na dosah.

Učit se rok cizí jazyk je luxus

Příběh Vasco nezačal ve sterilní laboratoři, ale v malém kancelářském prostoru v Krakově. Maciej Góralski, dnešní CEO společnosti, si během cest uvědomil, že roky strávené učením cizího jazyka jsou luxusem, který si nemůže dovolit každý. V rychle se měnícím světě často není na učení čas a úspěch závisí hodně na individuálních schopnostech. U cestování a poznávání jiných kultur se opakovaně naráželo na stejnou překážku: komunikaci. Návštěvy památek, čtení průvodců a studium map nejsou náhradou za skutečný lidský kontakt.

Tehdy se v Maciejově mysli zrodila otázka, která navždy změnila směr technologie společnosti: proč, v době, kdy dokážeme na dálku řídit rover na Marsu, stále působí jednoduchá konverzace na cizím trhu nemožně?

Vasco
Zdroj: Vasco

Z malé kanceláře v Krakově až na pozici globálního lídra

Vasco začínalo s výukovými kartičkami a audio jazykovými kurzy, vyvinutými ve spolupráci s BBC World Service. Ambice týmu však sahaly mnohem dál. Místo toho, aby se vydali snazší cestou další mobilní aplikace, rozhodli se jít proti proudu a soustředit se na vlastní dedikovaná zařízení. Ukázalo se, že to byl mistrný tah.

Od prvního Vasco Translatoru uvedeného na trh v roce 2013, přes ikonický Vasco Traveler, až po dnešní vlajkové přístroje, značka postupně budovala svou reputaci jako odborník v oboru. První roky byly věnovány pečlivému sledování potřeb uživatelstva. Výsledkem byl Vasco Translator, jedno z prvních samostatných zařízení pro hlasový překlad na světě. O rok později přišel Vasco Traveler, kombinující překlad s navigačními a cestovními funkcemi – protože na cestách je málokdy čas přepínat mezi více aplikacemi.

Každý další model působil jako nová kapitola téhož příběhu. Menší, rychlejší, intuitivnější. Vasco Mini se vešel do kapsy, a přesto získal mezinárodní ocenění. Některé nápady však byly uvedeny v ne pro ně vhodný okamžik. Projekt Shop&Office, určený ﬁrmám obsluhujícím maloobchodní zákazníky, dorazil na trh příliš brzy a byl dočasně odložen – přesto se podle neoﬁciálních zpráv jeho návrat očekává.

Mezitím Vasco učinilo odvážný krok, který byl tehdy bezprecedentní a dnes je stále unikátní: nabídlo uživatelstvu bezplatný celoživotní přístup k internetu pro překlady ve více než dvě stě zemích. Náhle už komunikace nezávisela na SIM kartách ani datových limitech. Stala se dostupnou okamžitě, jakmile cestovatel*ka vystoupil*a z letadla, téměř kdekoli na světě. Pro mnoho lidí to znamenalo úroveň nezávislosti, kterou oceňují nade vše. 

Vasco
Zdroj: Vasco

 Vasco Translator M3, uvedený na trh v roce 2020, byl prvním zařízením, které ﬁrma kompletně navrhla a vyrobila sama. Cestovatelé a cestovatelky si jej okamžitě oblíbili pro jeho funkčnost a design. V roce 2022 následoval oceněný Vasco Translator V4, který se rychle stal globálním bestsellerem, s přesností překladu 96 % a výjimečnou odolností.

Krátce poté přišlo něco přímo ze světa sci-ﬁ: Vasco Translator E1, překladová sluchátka umožňující přirozené konverzace ve více než padesáti jazycích. V roce 2025 pak Vasco představil Translator Q1, další milník v technologii přirozené komunikace – první zařízení na světě s funkcí klonování hlasu a překladu telefonních hovorů.

Společnost získala vícero ocenění Red Dot Design Award, často nazývaných „Oscary designu“, stejně jako Good Design Awards a NY Product Design Awards.  Značka je také pravidelně přítomna na veletrhu CES v Las Vegas. 

Vasco
Zdroj: Vasco

Technologie, která ti pomůže vyhnout se problémům

V roce 2026 dorazilo Vasco do světového centra inovací s řešeními, která mají předeﬁnovat budoucnost oboru. Jednou z klíčových inovací představených na veletrhu je Vasco Assistant – nová kapitola ve vícejazyčné komunikaci. Poháněný AI motorem, Vasco Assistant nepřekládá jen slova; vysvětluje kontext a kulturní nuance, které se za nimi skrývají.

S Vasco Assistant se můžeš třeba vyhnout pokutě za parkování – stačí vyfotit silnici nebo barvu obrubníku, aby ses ujistil*a, že neparkuješ na zakázaném místě. V některých zemích totiž parkovací zóny označují právě barvy obrubníků nebo speciﬁcké symboly.

Jsi na pláži v Austrálii a všimneš si ﬁalové vlajky vlající ve větru? Vasco Assistant ti řekne, že voda může být domovem žahavých medúz.

Nebo si představ, že jsi na trhu na Filipínách, obdivuješ nádhernou lampu z mušlí a přemýšlíš, zda její koupě nezpůsobí, že se z turisty staneš neúmyslným pašerákem*pašeračkou. I tomuto riziku lze předejít.

Technologie rozpoznává idiomy, symboly, místní kuchyni, zvyky a právní předpisy, čímž vytváří most mezi světem slov a světem významů. Klíčové je, že proaktivně poskytuje kompletní, kontextově relevantní informace – eliminuje potřebu hledat, přeformulovávat nebo vysvětlovat své záměry. Díky kontextové analýze jsou mnohé problémy, se kterými se cestovatelé běžně setkávají, vyřešeny, ještě než vůbec nastanou.

Pro změnu další novinka společnosti, Vasco Audience, má potenciál revolucionalizovat vícejazyčné konference tím, že umožní překlad v reálném čase pro celé skupiny ve více než 50 jazycích, bez nutnosti dalších aplikací. Toto řešení může snížit náklady na tradiční tlumočení až o 90 %. Díky technologii sémantického segmentování jsou překlady rychlé, plynulé a přirozené.

Inovace s lidskou tváří 

Ve ﬁlozoﬁi Vasco je umělá inteligence vnímána jako nenápadný asistent. Úspěchy značky ukazují skutečné technologické vedení a často určují směr, kterým se konkurence později ubírá. Zařízení Vasco nabízejí neomezený bezplatný přístup k internetu ve více než dvě stě zemích a umožňují komunikaci s až 90 % světové populace, využívající více než deset nezávislých překladových zdrojů. Průlomové funkce, jako je klonování hlasu – zachování přirozeného tónu mluvčího bez ohledu na jazyk – nebo překlad telefonních hovorů, by ještě před pár lety působily jako sci-ﬁ.

Klíčové je, že Vasco nikdy nezapomíná na reálné podmínky. Neustálý vývoj offline překladu řeší situace, kdy signál není, ale potřeba komunikace je nutná. Ve světě závislém na internetu Vasco připomíná, že technologie orientovaná na člověka musí fungovat i při selhání signálu – na opuštěné silnici v noci, v horské vesnici nebo během lékařské pohotovosti. Tyto detaily přinášejí skutečnou výhodu a dokazují, že Vasco navrhuje pro skutečný život, ne jen pro efektní demo. Bezpečnost dat a přesnost překladu učinily polské překladače oblíbenými nejen mezi turisty, ale také mezi záchrannými složkami, byznys lídry a veřejnými institucemi po celém světě – od Světové zdravotnické organizace po Scotland Yard. 

Vasco
Zdroj: Vasco

Čekání na další průlom

Navzdory impozantnímu portfoliu a poličkám plným ocenění zanechává Vasco Electronics pocit očekávání. Při předvádění nástrojů, které rozmazávají hranici mezi nemožným a skutečným, naznačují šeptané informace za scénou, že to je teprve začátek mnohem větší změny. Směr zůstává jasný: přirozená komunikace, s technologií, která pracuje tiše v pozadí.

