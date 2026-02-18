„Mimozemšťané existují, ale já jsem je neviděl,“ řekl Obama v podcastu. Zbořil tím internet

Bývalý prezident Spojených států Barack Obama vystoupil na Valentýna v podcastu Briana Tylera Cohena se zajímavým tvrzením. Podle jeho názoru život na jiných planetách existuje, ale tvrdí, že žádného neviděl a v Area 51 nejsou.
Barrack Obama své tvrzení myslí tak, že zastává názor, že když je vesmír tak velký, musí v něm pravděpodobně existovat nějaký život. Podobný názor zastává prý až polovina lidí a dokonce i celebrity jako Tom deLonge z kapely blink-182 nebo Katy Perry.
„Statisticky je vesmír tak obrovský, že je velká šance, že tam venku existuje život,“ doplnil ve svém instagramovém příspěvku. „Ale vzdálenosti mezi slunečními soustavami jsou tak velké, že šance, že nás navštívili mimozemšťané, jsou nízké, a během svého prezidentství jsem neviděl žádný důkaz o tom, že by s námi mimozemšťané navázali kontakt. Vážně,“ dodal.
Mimozemšťané sice nebyli primárním tématem, o kterém se exprezident a Cohen bavili, ale bezpochyby po zveřejnění se úryvek stal nejvirálnějším. Moderátor se Obamy dále zeptal, jaká byla první otázka, kterou chtěl jako prezident odpovědět, a ten zavtipkoval: „Kde jsou mimozemšťané.“