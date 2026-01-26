Hlavní témata
26. ledna 2026 v 17:03
Čas čtení 0:35
Ella Petrová

Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube

Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Zdroj: TV nova / propagační materiál
Oficiálně obsazení nové série populární reality show neznáme. Leaknuly však informace, které se vůbec neměly dostat na veřejnost.

Survivor se blíží, prvního dílu se dočkáme už během února. Přesto, že již médii propluly spekulace o tom, kdo by se potenciálně mohl letošní řady zúčastnit, nic televizní stanice zatím nepotvrdila. Teď však došlo k maléru.

Tereza Svobodová, která se živí jako porodní asistentka a zároveň influencerka, na svém youtubovém kanále prozradila, že se zúčastní velmi očekávané řady populární reality show. K tomu i prozradila, kolik soutěžících se objeví v začátku hry. Zjevně jde o hrubé porušení smlouvy.

survivor
Zdroj: YouTube / Tereza Svobodová

„Lidi, já jsem v Survivoru. Teď, když koukáte na tohle video, tak už tam dávno jsem. Jede nás čtyřiadvacet, budeme se rozdělovat na dva týmy,“ informovala porodní asistentka ve svém videu, které už samozřejmě z platformy zmizelo.
 
Není zatím jasné, jestli Tereza udělala jen chybu nebo to bylo naschvál. Otázkou i zůstává, zda se k tomu televize nějak postaví a influencerku v soutěži vůbec uvidíme.

