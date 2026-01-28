Novomanželé přidali na Instagram společné video, ve kterém reagovali na otázky, proč si řekli „ano“ na Slovensku a jaká je skutečná situace kolem Muradovova pobytu v České republice.
UFC zápasník Makhmud Muradov a jeho manželka Sabina se na sociálních sítích rozhodli ukončit dohady, které se v posledních dnech objevily okolo jejich svatby. Ze velkého dne taky zveřejnili společné snímky.
Jeho manželka zdůraznila, že Muradov nebyl z Česka vyhoštěn, přestože se taková verze objevila ve více médiích. Odvolání proti vyhoštění bylo podle ní úspěšné, a rozhodnutí proto neplatí. Zároveň připomněli, že právní spor s českými úřady trvá už téměř 10 let, píše Sportnet.
Podle nich neměla svatba žádnou spojitost s pobytovými dokumenty. Někteří se totiž domnívali, že svatbu plánují kvůli tomu, aby tu mohl zůstat, to však ve videu vyvrátili. V době uzavření manželství měl zápasník již rozhodnutí, které mu umožňovalo legálně setrvat v Česku, tvrdí.
Problémy podle nich nastaly při samotné organizaci sňatku. Pár se nejdříve snažil vzít se v České republice, ale termíny na matrice prý byly opakovaně rušeny. Sabina tvrdí, že úřady od nich žádaly i potvrzení od cizinecké policie, na které podle jejich právního výkladu neměly nárok.
Kvůli těmto okolnostem se pár rozhodl, že se obrátí na slovenské úřady. Jak uvedli, na Slovensku proběhlo celé vyřizování bez problémů.