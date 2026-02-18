Hlavní témata
dnes 18. února 2026 v 7:00
Čas čtení 7:03

„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginia měla jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni

Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Virginia Giuffre přežila dva roky v sexuálním otroctví Jeffreyho Epsteina, který ji pravidelně půjčoval svým vlivným přátelům. Ačkoliv se jí podařilo utéct, traumata, která jí způsobil, ji ničily až do minulého roku, kdy spáchala sebevraždu.

Bylo jí pouhých 17 let, nosila bílou uniformu luxusního resortu Mar-a-Lago a v hlavě měla sny o lepším životě. Stačilo jediné setkání se ženou jménem Ghislaine Maxwell a o pár dní se ocitla v honosném sídle amerického miliardáře. Stála uprostřed zatemnělé místnosti a skláněla se nad masážním lůžkem.

Nesměle přecházela rukama po těle mocného muže, který si užíval její doteky – ale úplně jinak, než si představovala, když ji Britka v drahých šatech oslovila s nabídkou práce masérky. Paralyzovaná strachem udělala vše, co od ní požadoval, a on se jen bavil na tom, jak jí krade důstojnost. To byl však jen začátek. Netrvalo dlouho a Jeffrey Epstein si z ní udělal svůj majetek – hračku pro vlastní potěšení a návnadu při obchodování s jinými vlivnými muži.

Virginia Giuffre se celou svou mládí bála, že zemře jako sexuální otrokyně, ale nakonec odešla z tohoto světa jako hrdinka. Všichni si ji pamatují jako ženu, bez které by Epsteinův tajný seznam pokřivených miliardářů navštěvujících Epstein Island byl jen konspirační teorií. Ve svých výpovědích se dokonce nebála přímo ukázat na britskou královskou rodinu a potopit prince Andrewa – jen jednoho z mnoha vlivných mužů, s nimiž ji Epstein donutil mít sex.

Virginia Giuffreová Virginia Giuffre a princ Andrew. Donald Trump a Jeffrey Epstein v devadesátých letech Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu ve vězení.
Zobrazit galerii
(9)

„Princ byl ke mně velmi přátelský, ale nárokoval si mě. Jakoby věřil, že sex se mnou je jeho vrozené právo,“ napsala Virginia Giuffre ve své knize Nobody's Girl, v níž podrobně popisuje, jak vypadal její život v sexuálním otroctví.

Z jedné traumatické zkušenosti však utekla do druhé. Po medializaci jejího případu s Epsteinem se přestěhovala do Austrálie, kde v roce 2025 spáchala sebevraždu.

Nabídka pracovat pro Epsteina přišla v Trumpově hotelu

Virginia Giuffre se narodila 9. srpna 1983 ve městě Sacramento, v Kalifornii. Vyrůstala se dvěma bratry: jedním nevlastním a druhým vlastním. Ve své knize Nobody's Girl později šokovala přiznáním, že ji už od sedmi let sexuálně zneužíval rodinný přítel. Když jí bylo 14, utekla z domova a skončila v dětském domově.

Později se přestěhovala na Floridu ke svému otci Sky Robertsovi, který pracoval jako údržbář v luxusním resortu Donalda Trumpa Mar-a-Lago. V roce 2000, když jí bylo 16 let, její otec na tomto místě zařídil brigádu, píše The Guardian.

Donald Trump a Jeffrey Epstein v devadesátých letech
Donald Trump a Jeffrey Epstein v devadesátých letech Zdroj: Davidoff Studios/Getty Images

„První den v nové práci jsem dostala uniformu – bílé polo tričko s logem Mar-a-Lago, krátkou bílou sukni a jmenovku s nápisem ‚JENNA‘. I když mě v práci oslovovali Virginia, všichni doma mě volali Jenna,“ píše Giuffre ve svých memoárech.

 

Otec ji po několika dnech v práci představil Donaldu Trumpovi. Miliardář se k ní choval velmi přátelsky a dokonce jí dohodil další brigádu: hlídání dětí elity.

Virginia pracovala v resortu jako recepční ve wellness. Jen několik týdnů před jejími 17. narozeninami ho navštívila Britka v drahých šatech. Dívce se představila jako Ghislaine Maxwell a nabídla jí práci soukromé masérky pro svého bohatého přítele. Znělo to jako dokonalá práce: zaučili by ji, dostala by štědrou odměnu a ještě by mohla v rámci práce cestovat a poznávat svět.

17letá Virginia Giuffreová. / Foto z dokumentárního seriálu Jeffrey Epstein: Špinavý boháč.
17letá Virginia Giuffreová. / Foto z dokumentárního seriálu Jeffrey Epstein: Špinavý boháč. Zdroj: Netflix

Otci nemusela dlouho vysvětlovat, jaké je pro ni důležité využít každou příležitost vydělat si peníze. O pár dní později ji osobně zavezl autem do luxusního sídla neznámého milionáře, kde si měla vyzkoušet, zda by tuto práci zvládla.

 

Hned jak kráčela po schodech luxusní usedlosti, všimla si na stěnách obrazy a malby desítek nahých žen. „Že by si takto bohatí lidé s vybraným vkusem zdobili domovy?“ pomyslela si, ale nepovažovala to za nic podezřelého.

V místnosti ji už čekali Ghislaine Maxwell a nahý muž, který ležel na masážním stole. Představil se jí jako Jeffrey Epstein. První půlhodinu vypadalo všechno nevinně. Žena ji učila, jak má masírovat, a ona jen kopírovala její pohyby. Kromě Epsteinových zvláštních otázek – ptal se jí například, zda užívá antikoncepci – jí nic nepřipadalo podezřelé.

Bývalé sídlo Jeffreyho Epsteina.
Bývalé sídlo Jeffreyho Epsteina. Zdroj: Google Earth

Zdrcení Virginie přišlo až tehdy, když se otočil na záda a všimla si, že má erekci. Ghislaine Maxwell jí však řekla, že jde o běžný jev při masáži a má to ignorovat.

KRIMI & TRUE CRIME JEFFREY EPSTEIN
