Na festivalu Metronome Prague vystoupí i Tom Odell nebo Lykke Li. Takhle vypadá finální line-up

Metronome Prague 2026 odhaluje finální podobu line-upu a potvrzuje svou pozici jedné z nejzásadnějších hudebních událostí roku.
Desátý ročník festivalu se již tradičně uskuteční ve třech dnech, konkrétně od 19. do 21. června. Lokalita se nově přesouvá z pražských Holešovic na Letiště Letňany.
K již oznámeným jménům, mezi něž patří Nick Cave & The Bad Seeds, Sting, Jade, Manic Street Preachers, Don West či The Flaming Lips, nyní přibývají další tři výrazní zahraniční interpreti – Tom Odell, Lykke Li a Balu Brigada.
Pátečním headlinerem festivalu se stává Tom Odell, který již na Metronome Prague vystoupil v roce 2018. Jde o autora globálního hitu Another Love, který je známý svými intenzivními a emotivními koncerty, což potvrdil i při svém loňském vyprodaném vystoupení v Praze nebo jako předskokan Billie Eilish.
Ještě před ním se poprvé v Praze představí švédská zpěvačka Lykke Li, která na Metronome Prague představí své nové album. Festivalový program v sobotu odpoledne odstartuje novozélandská kapela Balu Brigada. Skupina na sebe výrazně upozornila jako hosté Twenty One Pilots a letos ji čeká první samostatný headline koncert v Praze.
Posledním interpretem do line-upu je pražský rapper Anki – držitel ceny Vinyla za album I Fant to Feel Safe.
Vstupenky na zásadní hudební událost roku jsou k dispozici na stránkách Metronomu, dále pak na Live Nation za cenu od 2 690 korun (jednodenní) a 4 280 korun (třídenní). V nabídce jsou rovněž vstupenky se sezením na tribuně a velmi omezený počet VIP vstupenek. Exkluzivním prodejcem je Ticketmaster.