Nenávistné projevy, kyberšikana a odpovědnost v digitálním světě – online konflikty z perspektivy obětí, tvůrců i jejich okolí...
Snímek zkoumá kyberšikanu a nenávist v online prostoru, včetně nečekaných vazeb mezi šikanovanými a jejich původci. Sleduje, co tyto situace vyvolává a jaké mají důsledky pro všechny zúčastněné. Ukazuje, jak anonymita a dosah sociálních sítí proměňují veřejnou komunikaci a jak se nenávist může stát součástí zábavy, identity či byznysu.
„Tento dokument pro mě není jen další rozhovor. Je to téma, které se mě dotýká už od mých 14 let,“ říká jedna z nejpopulárnějších českých influencerek Domi Alagia, kterou sleduje na Instagramu 551 tisíc lidí a na TikToku dokonce 1,2 milionu fanoušků a fanynek.
„Na sociálních sítích jsem začala vystupovat velmi brzy. Jako dítě jsem tehdy nemohla plně chápat, do čeho vstupuji, ani jakou daň si může anonymita a nenávist na internetu vybírat. Člověk se časem obrní, zesílí a naučí se filtrovat. To neznamená, že by se kyberšikana měla stát normou,“ upozorňuje ve stories na svém Instagramu.
Kritika k veřejnému vystupování patří a vždy patřit bude. Rozdíl je ale mezi názorem a systematickou nenávistí. A ta není v pořádku, ať už se týká kohokoliv. Dětí, dospělých, veřejně známých osob i běžných uživatelů sociálních sítí,“ uzavírá svůj pohled na toto téma.
Uživatelé a uživatelky ČSFD si v recenzích stěžují, že dokument dlouhý 26 minut je příliš krátký na to, aby odhalil příčiny nebo nastolil možné řešení a jen ukazuje na problém. To můžeš posoudit sám*sama, až film zhlédneš. Je dostupný jak v iVysílání, tak na YouTube České televize.